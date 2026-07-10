فريق تونسي يتأهل إلى النهائيات العالمية لهاكاثون استدامة علوم وتقنيات الفضاء

تأهل الفريق الطلابي "Les Talelas" المنضوي تحت فرع جمعية الحاسوب التابعة للمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (INSAT)، لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لهاكاثون AESH 2026 حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء.وجاء تأهل الفريق إثر مشاركته عن بعد ونجاحه في احتلال مكان ضمن أفضل 10 فرق عالمية من بين 113 فريقا مشاركا من مختلف دول العالم في إنجاز يعكس تطور الكفاءات التونسية الشابة وقدرتها على المنافسة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.ويؤكد هذا التتويج أهمية الطاقات العلمية والهندسية التونسية ودور الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار في تعزيز حضور تونس في التظاهرات العلمية الدولية.ويستعد هذا الفريق لخوض منافسات النهائيات العالمية لهاكاثون AESH 2026 التي ستقام حضوريا بمدينة بني سويف المصرية وسط تطلعات إلى تحقيق نتائج مشرفة ورفع الراية التونسية في هذا المحفل الدولي المتخصص في تقنيات واستدامة الفضاء.يشار الى أن فريق "Les Talelas" هو فريق طلابي تابع لفرع جمعية الحاسوب بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ويضم مجموعة من الطلبة الشغوفين بالابتكار والتقنيات الرقمية ويشارك في مسابقات دولية تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية في مجالات مختلفة.