شراكة تونسية كندية في مجال التعليم العالي لتعزيز التكوين في مجالي الطاقة والبيئة

أبرم المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس اتفاقية تعاون مع ثلاث كليات كندية وهي مونتمورنسي وميزونوف وسان لوران، ضمن مشروع لدعم التعليم العالي في مجالي الطاقة والبيئة وتعزيز التكوين والبحث التطبيقي.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير برامج تكوين تعتمد مقاربة الكفاءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي ودعم البحث التطبيقي لمجابهة التحديات البيئية والمناخية فضلا عن تمكين الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات التطبيقية اللازمة للإسهام في مسار الانتقال البيئي في تونس.ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تطوير الكفاءات في مجالات الطاقة والبيئة وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي ودعم انفتاح المعهد على محيطه الاقتصادي والصناعي بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في تونس.ويندرج هذا التعاون ضمن مشروع "المعاهد العليا للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا من أجل اقتصاد أخضر وشامل" الممول من قبل حكومة كندا عبر وزارة الشؤون العالمية الكندية والمنفذ من قبل منظمة الكليات والمعاهد الكندية (CICan).