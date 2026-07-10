وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسانيين للادارات العمومية

أعلنت وزارة التربية، في بلاغ صادر عنها، عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك يوم 29 أوت 2026.وأفادت الوزارة، أنه يتعيّن على المترشحين الراغبين في المشاركة، والذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين (40) سنة، والحاملين لشهادة الإجازة بنظام "أمد" أوالأستاذية في علم النفس أوما يعادلها التسجيل عن بُعد عبر موقع الشبكة التربوية ⁠www.edunet.tn⁠ بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ (09 جويلية 2026)وأضاف البلاغ، أن ملفات الترشح تُودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أوتُرسل عبر رسالة مضمونة الوصول وذلك في أجل أقصاه يوم 3 أوت 2026ويتضمن الملف جملة من الوثائق تتعلق باستمارة الترشح ممضاة من قبل المترشح ومستخرجة من الموقع الإلكتروني المخصص للغرض و طابع جبائي يتم اقتناؤه عبر الموقع الإلكتروني المفتوح للتسجيل وكذلك نسخةمن بطاقة التعريف الوطنية مع نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة وجوبًا بنسخة من شهادة المعادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية.وأشارت، الوزارة إلى أنه بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية، فإنه يجب عليهم إرفاق الوثائق المذكورة سابقًا بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو التسجيل بمكتب التشغيل.