مصر تستضيف كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة 10 أندية من مختلف قارات العالم

تستضيف مصر كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب 2026" المقرر إقامتها من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر بمشاركة 10 أندية من مختلف قارات العالم.وجاءت قائمة الفرق المشاركة في البطولة، وفق الاتحاد الدولي لكرة اليد، كالتالي: برشلونة الإسباني بطل النسخة الأخيرة والأهلي المصري بوصفه ممثل الدولة المضيفة وفوكس برلين بطل أوروبا ومنتدى درب السلطان المغربي ممثل قارة أفريقيا وبرقان الكويتي ممثل قارة آسيا وجامعة سيدني الأسترالي ممثل أوقيانوسيا وإي سي بينهيروس البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية والوسطى فيما لم يتحدد ممثل أمريكا الشمالية والكاريبي نظرا لإقامة التصفيات خلال الفترة من 6 إلى 10 جويلية الجاري.وسيشارك ناديا الزمالك المصري وفيسبرم المجري بموجب دعوات من الاتحاد الدولي لكرة اليد.