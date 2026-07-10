JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:22 Tunis

مدرب بلجيكا: قد لا نكون الأوفر حظا لكن إسبانيا ستواجه منافسا صعبا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a508a78dc5521.33849247_kefqojphmnigl.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 07:28 قراءة: 1 د, 45 ث
      
تتقبل بلجيكا ​وضعها كفريق غير مرشح للفوز قبل مباراة دور ​الثمانية بكأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة ‌أمام إسبانيا، حيث يثق المدرب رودي غارسيا ‌في أن فريقه يمتلك الجودة ‌الهجومية والثقة اللازمتين لإحداث مفاجأة أمام بطل أوروبا.

ودخلت إسبانيا البطولة كأحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، وبعد ⁠بداية متعثرة استعادت هيبتها بفوزها 3-صفر على النمسا في دور 32. وفي الوقت الذي اتسم فيه المؤتمر الصحفي لمدرب إسبانيا لويس دي ​لا فوينتي بالطابع الفلسفي قبل المباراة، مستشهدا بالإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، اعتمد غارسيا بدلا من ⁠ذلك على التحليلات وإدارة تشكيلة الفريق.


وقال "نحن نعلم أننا نواجه أحد المرشحين للفوز باللقب. إسبانيا هي على الأرجح ⁠الأفضل في الاستحواذ على الكرة، وهي تلعب بأسلوب مميز منذ 15 أو 20 عاما". وأضاف "لكننا نملك فريقا رائعا. نحن ثاني أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في كأس العالم، وسنواجه الفريق الذي سجل أعلى معدل من الأهداف المتوقعة. نعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز".
وتحتل بلجيكا، برصيد 13 هدفا، المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الفرق تسجيلا ​للأهداف خلف فرنسا (16) والأرجنتين (14).

وقال المهاجم المخضرم روميلو لوكاكو إن بلجيكا ستحتاج إلى تقديم مباراة مثالية ‌للتأهل.

وقال اللاعب (33 عاما) "إذا وصلت إلى هذه المرحلة، فأنت لا تلعب لمجرد العودة إلى ديارك. إسبانيا فريق ممتاز... لديهم سرعة على الأجنحة، ويوفرون عمقا في ⁠الملعب. لكننا مستعدون جيدا ولدينا مزايا يمكن أن تجعل الأمور ‌أكثر صعوبة عليهم."
وأكد لوكاكو أن دوره مع الفريق تم الاتفاق عليه بعد محادثة مطولة مع غارسيا في أفريل الماضي، وأن تركيزه لا ينصب على الجوائز الفردية.
وقال "الأمر يتعلق بالفريق، أحاول المساعدة داخل الملعب وخارجه. في هذه المرحلة من مسيرتي، عليك أن تلعب بعقلك أيضا".
كما تستعد بلجيكا لمواجهة جماهير قد ‌تكون معادية في ملعب لوس انجليس، بعد أن ⁠أطاحت بالولايات المتحدة بنتيجة 4-1 في سياتل يوم الاثنين الماضي. وأكد غارسيا أن الأمر يتطلب أكثر من مجرد أجواء غير ودية لإرباك لاعبيه.
وقال "لقد فزنا ‌للتو على الولايات المتحدة في ملعب كان الجميع فيه يهتف ضدنا".
وأضاف "الجماهير ليست هي التي تسجل الأهداف. سنركز على ما يمكننا فعله. لدينا ما يكفينا ‌من تحديات ⁠مع إسبانيا، التي تعد فريقا رائعا في كرة القدم".
وتابع "حتى لو كنا الأقل حظا للفوز، سنبذل قصارى جهدنا لنجعلهم يعانون".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332668

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Bel | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 جويلية 2026 | 25 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:16
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
3.94 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
42°-26
42°-27
35°-26
44°-27
  • Avoirs en devises 25178,3
  • (10/07)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (10/07)
  • 1 $ = 2,95584 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/07)     1121,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/07)   29307 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio