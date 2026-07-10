مدرب بلجيكا: قد لا نكون الأوفر حظا لكن إسبانيا ستواجه منافسا صعبا

تتقبل بلجيكا ​وضعها كفريق غير مرشح للفوز قبل مباراة دور ​الثمانية بكأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة ‌أمام إسبانيا، حيث يثق المدرب رودي غارسيا ‌في أن فريقه يمتلك الجودة ‌الهجومية والثقة اللازمتين لإحداث مفاجأة أمام بطل أوروبا.ودخلت إسبانيا البطولة كأحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، وبعد ⁠بداية متعثرة استعادت هيبتها بفوزها 3-صفر على النمسا في دور 32. وفي الوقت الذي اتسم فيه المؤتمر الصحفي لمدرب إسبانيا لويس دي ​لا فوينتي بالطابع الفلسفي قبل المباراة، مستشهدا بالإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، اعتمد غارسيا بدلا من ⁠ذلك على التحليلات وإدارة تشكيلة الفريق.وقال "نحن نعلم أننا نواجه أحد المرشحين للفوز باللقب. إسبانيا هي على الأرجح ⁠الأفضل في الاستحواذ على الكرة، وهي تلعب بأسلوب مميز منذ 15 أو 20 عاما". وأضاف "لكننا نملك فريقا رائعا. نحن ثاني أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في كأس العالم، وسنواجه الفريق الذي سجل أعلى معدل من الأهداف المتوقعة. نعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز".وتحتل بلجيكا، برصيد 13 هدفا، المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الفرق تسجيلا ​للأهداف خلف فرنسا (16) والأرجنتين (14).وقال المهاجم المخضرم روميلو لوكاكو إن بلجيكا ستحتاج إلى تقديم مباراة مثالية ‌للتأهل.وقال اللاعب (33 عاما) "إذا وصلت إلى هذه المرحلة، فأنت لا تلعب لمجرد العودة إلى ديارك. إسبانيا فريق ممتاز... لديهم سرعة على الأجنحة، ويوفرون عمقا في ⁠الملعب. لكننا مستعدون جيدا ولدينا مزايا يمكن أن تجعل الأمور ‌أكثر صعوبة عليهم."وأكد لوكاكو أن دوره مع الفريق تم الاتفاق عليه بعد محادثة مطولة مع غارسيا في أفريل الماضي، وأن تركيزه لا ينصب على الجوائز الفردية.وقال "الأمر يتعلق بالفريق، أحاول المساعدة داخل الملعب وخارجه. في هذه المرحلة من مسيرتي، عليك أن تلعب بعقلك أيضا".كما تستعد بلجيكا لمواجهة جماهير قد ‌تكون معادية في ملعب لوس انجليس، بعد أن ⁠أطاحت بالولايات المتحدة بنتيجة 4-1 في سياتل يوم الاثنين الماضي. وأكد غارسيا أن الأمر يتطلب أكثر من مجرد أجواء غير ودية لإرباك لاعبيه.وقال "لقد فزنا ‌للتو على الولايات المتحدة في ملعب كان الجميع فيه يهتف ضدنا".وأضاف "الجماهير ليست هي التي تسجل الأهداف. سنركز على ما يمكننا فعله. لدينا ما يكفينا ‌من تحديات ⁠مع إسبانيا، التي تعد فريقا رائعا في كرة القدم".وتابع "حتى لو كنا الأقل حظا للفوز، سنبذل قصارى جهدنا لنجعلهم يعانون".