مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 2030/2026

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البرلمان يواصل اليوم جلسته العامة المخصصة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026 -2030



صادق مجلس نواب الشعب، خلال إنعقاد جلسة عامة، الجمعة، على مخطط التنمية 2026-2030 برمته ، وذلك بموافقة 64 نائبا، مقابل إحتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا.ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو إقتصادي يناهز 4,2 بالمائة مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3 بالمائة، والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030.كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15 بالمائة، والإرتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.وفي المجال الطاقي، ينص المخطط على الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الإستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة، إلى جانب تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة.ويرتكز مخطط التنمية على جملة من التوجهات الكبرى، من بينها تعصير النسيج الإقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على بيئة سليمة وإرساء تنمية مجالية متوازنة، فضلا عن تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العمومي وضمان تنمية إجتماعية عادلة وشاملة.ويتضمن المخطط أيضا إرساء منظومة فعالة ومرنة في إدارة الشأن العام بما يدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويعزز حقوق المواطنين والفاعلين الإقتصاديين.تتواصل اليوم الجمعة، أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030وكان مجلس نواب الشعب عقد أمس الخميس، جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على مخطّط التنمية 2026-2030.وأكد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته خلال إنعقاد الجلسة العامة، أن التقرير التأليفي للمخطط تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات، بما يعكس حرص النواب على تقديم مقترحات عملية وملاحظات بناءة تدعم جهود الدولة في تنفيذ الخيارات التنموية.وبين أن هذه التوصيات تهدف إلى معاضدة جهود مختلف أجهزة الدولة وتوحيدها من أجل تجسيم التوجهات التي أقرها دستور الجمهورية الجديد، وتعزيز القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات، بما يسهم في إستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ تحمل المسؤولية خدمة للصالح العام.وقد تباينت مواقف نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة، ومن انتقدوا منهجية إعداده ومضامينه.