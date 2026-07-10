JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:22 Tunis

مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية للفترة 2030/2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64c4dc1c374932.16493710_eqomghkfipjln.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 12:13 قراءة: 1 د, 49 ث
      
متابعة - صادق مجلس نواب الشعب، خلال إنعقاد جلسة عامة، الجمعة، على مخطط التنمية 2026-2030 برمته ، وذلك بموافقة 64 نائبا، مقابل إحتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا.

ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو إقتصادي يناهز 4,2 بالمائة مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3 بالمائة، والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030.


كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15 بالمائة، والإرتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.


وفي المجال الطاقي، ينص المخطط على الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الإستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة، إلى جانب تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة.

ويرتكز مخطط التنمية على جملة من التوجهات الكبرى، من بينها تعصير النسيج الإقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على بيئة سليمة وإرساء تنمية مجالية متوازنة، فضلا عن تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العمومي وضمان تنمية إجتماعية عادلة وشاملة.

ويتضمن المخطط أيضا إرساء منظومة فعالة ومرنة في إدارة الشأن العام بما يدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويعزز حقوق المواطنين والفاعلين الإقتصاديين.

البرلمان يواصل اليوم جلسته العامة المخصصة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026 -2030

تتواصل اليوم الجمعة، أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030

 وكان مجلس نواب الشعب عقد أمس الخميس، جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على مخطّط التنمية 2026-2030.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته خلال إنعقاد الجلسة العامة، أن التقرير التأليفي للمخطط تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات، بما يعكس حرص النواب على تقديم مقترحات عملية وملاحظات بناءة تدعم جهود الدولة في تنفيذ الخيارات التنموية.

وبين أن هذه التوصيات تهدف إلى معاضدة جهود مختلف أجهزة الدولة وتوحيدها من أجل تجسيم التوجهات التي أقرها دستور الجمهورية الجديد، وتعزيز القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات، بما يسهم في إستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ تحمل المسؤولية خدمة للصالح العام.

وقد تباينت مواقف نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة، ومن انتقدوا منهجية إعداده ومضامينه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332667

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Bel | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 جويلية 2026 | 25 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:42
16:16
12:32
05:09
03:20
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
3.94 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
42°-26
42°-27
35°-26
44°-27
  • Avoirs en devises 25178,3
  • (10/07)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (10/07)
  • 1 $ = 2,95584 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/07)     1121,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/07)   29307 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio