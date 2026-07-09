محمد علي نفخة مدربا جديدا لامل حمام سوسة

أعلن امل حمام سوسة يوم الخميس تعيين محمد علي نفخة مدربا لفريق أكابر كرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027.وأشرف محمد علي نفخة خلال الموسم الماضي على النجم الساحلي.وكان امل حمام سوسة ضمن في أعقاب الموسم الماضي صعوده الى الرابطة المحترفة الاولى بعدما تصدر المجموعة الاولى تحت قيادة المدرب ماهر المهيري.ويستانف الفريق التمارين الجمعة استعدادا للموسم الرياضي الجديد بملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة.هذا ويعقد امل حمام سوسة يوم الاربعاء القادم جلسته العامة التقييمية على الساعة السادسة مساء.