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فرنسا تطيح بالمغرب وتبلغ نصف نهائي مونديال 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Juillet 2026 - 23:33 قراءة: 0 د, 51 ث
      
ودّع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب بوسطن ضمن الدور ربع النهائي.

وفشل أسود الأطلس في تكرار إنجاز مونديال قطر 2022، عندما أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينهوا البطولة في المركز الرابع.


وشهدت المباراة تألق الحارس ياسين بونو الذي تصدى لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي في الدقيقة 28، قبل أن ينجح قائد المنتخب الفرنسي في افتتاح التسجيل بعد مرور ساعة من اللعب.


ولم تمض سوى 6 دقائق حتى عزز عثمان ديمبيلي تقدم فرنسا، بعدما استغل تمريرة من مبابي وأسكن الكرة الشباك بتسديدة أرضية محكمة، ليؤكد تأهل منتخب الديوك إلى المربع الذهبي.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الفرنسي حضوره القوي في كأس العالم، بعدما بلغ نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا، إثر تتويجه باللقب في 2018، ثم حلوله وصيفا في 2022.

ومن المنتظر أن تواجه فرنسا في نصف النهائي الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا المقررة غدا الجمعة، على أن تقام المواجهة يوم الثلاثاء في دالاس.
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