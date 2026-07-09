فرنسا تطيح بالمغرب وتبلغ نصف نهائي مونديال 2026

ودّع المنتخب المغربي منافساتبعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعبضمن الدور ربع النهائي.وفشلفي تكرار إنجاز، عندما أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينهوا البطولة في المركز الرابع.وشهدت المباراة تألق الحارسالذي تصدى لركلة جزاء نفذهافي الدقيقة، قبل أن ينجح قائد المنتخب الفرنسي في افتتاح التسجيل بعد مرور ساعة من اللعب.ولم تمض سوىحتى عززتقدم فرنسا، بعدما استغل تمريرة من مبابي وأسكن الكرة الشباك بتسديدة أرضية محكمة، ليؤكد تأهل منتخبإلى المربع الذهبي.وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الفرنسي حضوره القوي في كأس العالم، بعدما بلغ، إثر تتويجه باللقب في، ثم حلوله وصيفا فيومن المنتظر أن تواجهفي نصف النهائي الفائز من مباراةالمقررة غدا الجمعة، على أن تقام المواجهة يومفي