جامعة البريد تقرر تأجيل التجمع العمالي المبرمج السبت 11 جويلية بعد التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان البريد

أفادت الجامعة العامة للبريد، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت 11 جويلية 2026 أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق.وأوضحت جامعة البريد، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الفارطين أفضت إلى الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، الذي سيتم عرضه على مجلس ادارة مخصص للغرض.يشار إلى أن الجامعة العامة للبريد، كانت قررت، إثر اجتماع للاطارات النقابية لقطاع البريد بتاريخ 13 جوان المنقضي، الدخول في تحركات احتجاجية تنطلق بحمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من 15 جوان 2026 وتنفيذ وقفات احتجاجية يومية لمدة أسبوع من 29 جوان وتنظيم تجمع عمالي يوم 11 جويلية 2026، ملوحة بتنفيذ إضراب عام تحدّد مدته وتاريخه الهيئة الادارية القطاعية.وتأتي هذه التحركات احتجاجا على "ما تم تسجيله من تراجعات وعدم التزام الادارة العامة للبريد بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وخاصة تعطيل استكمال مشروع تحيين النظام الأساسي"، وفق بيان صادر عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية باتحاد الشغل.