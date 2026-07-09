الديوانة تحجز 17 كلغ من الذهب و214 كلغ من المخدرات خلال النصف الأول من 2026

أعلنت، يوم الخميس، أن مصالحها تمكنت خلالمن حجز كميات هامة من، وذلك في إطار جهودها لمكافحة التهريب على كامل التراب التونسي.وأوضحت الديوانة، في بلاغ لها، أنه تم حجز نحو، إلى جانب مبالغ منقدرت قيمتها بحواليوفي مجال مكافحة تهريب المخدرات، أسفرت العمليات الديوانية عن حجز أكثر من، توزعت بين، فضلا عن ضبط ما يقاربكما نجحت مصالح الديوانة في حجز أكثر من، إضافة إلى أكثر منونحو، فضلا عن كميات منتجاوزت قيمتهاوشملت المحجوزات أيضا أكثر من، في إطار مواصلة التصدي لظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.