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الديوانة تحجز 17 كلغ من الذهب و214 كلغ من المخدرات خلال النصف الأول من 2026

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AI Creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Juillet 2026 - 21:18 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للديوانة، يوم الخميس، أن مصالحها تمكنت خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 من حجز كميات هامة من الذهب والفضة والمخدرات والعملة الأجنبية والبضائع المهربة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة التهريب على كامل التراب التونسي.

وأوضحت الديوانة، في بلاغ لها، أنه تم حجز نحو 17 كلغ من الذهب و72 كلغ من الفضة، إلى جانب مبالغ من العملة الأجنبية المهربة قدرت قيمتها بحوالي 5.5 مليون دينار.


وفي مجال مكافحة تهريب المخدرات، أسفرت العمليات الديوانية عن حجز أكثر من 214 كلغ من المواد المخدرة، توزعت بين 78.4 كلغ من الكوكايين و134.5 كلغ من القنب الهندي و1.3 كلغ من الماريخوانا، فضلا عن ضبط ما يقارب 180 ألف حبة مخدرة.


كما نجحت مصالح الديوانة في حجز أكثر من 1.8 مليون علبة سجائر مهربة، إضافة إلى أكثر من 50 طنا من القهوة ونحو 90 طنا من الموز، فضلا عن كميات من الملابس الجاهزة تجاوزت قيمتها 5 ملايين دينار.

وشملت المحجوزات أيضا أكثر من 1.3 مليون قطعة من الألعاب النارية المهربة، في إطار مواصلة التصدي لظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
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