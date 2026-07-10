المهدية تحتضن المؤتمر الوطني التّاسع للطبّ العامّ وطبّ الأسرة من 5 الى 7 نوفمبر 2026

تحتضن مدينة المهدية فعاليات المؤتمر الوطني التاسع للطبّ العامّ وطبّ الأسرة تحت شعار " الأمراض غير السارية...الابتكار من أجل وقاية أفضل " الذي تنظمه الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة من 5 الى 7 نوفمبر 2026.ويعد هذا المؤتمر من أبرز التظاهرات العلمية الدورية في تونس وفضاء لعرض نتائج البحوث العلمية ومناقشة القضايا الصحية ذات الأولوية.ويهدف اللقاء العلمي، الذي يسجل مشاركة ثلّة من الأطباء والباحثين والخبراء في مجال الرعاية الصحية الأولية من تونس وعدد من الدول، الى مزيد تعزيز التعاون بين أطباء الخطّ الأول ومختلف الاختصاصات الطبية بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.وسيناقش المؤتمر أحدث المستجدّات العلمية في الوقاية من الأمراض غير السارية، وتبادل التجارب والخبرات حول تطوير الممارسة الطبية في الخط الأول للرعاية الصحية وتعزيز دور طبيب الأسرة في الوقايةوالتكفل بالأمراض المزمنة.وأفادت الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة، بأن هذه الدورة تتضمن برنامجا علميا يعتمد مقاربات تعليمية وتكوينية جديدة تشمل محاضرات علمية وورشات تطبيقية وجلسات تفاعلية بهدف دعم التكوين المستمر للأطباء وتعزيز تبادل الخبرات بين مختلف أجيال أطباء الطب العام وطب الأسرة.يشار الى أن الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة هي جمعية علمية تُعنى بتطوير اختصاص الطب العام وطب الأسرة من خلال تنظيم المؤتمرات والدورات التكوينية والورشات العلمية وتشجيع البحث العلمي والتكوين الطبي المستمر لفائدة أطباء الرعاية الصحية الأولية.