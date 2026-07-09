كاس العالم 2026: أسطورة إنقلترا غاري لينيكر ينضم الى المنتقدين لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)

أنضم أسطورة الكرة الإنقليزية جاري لينيكر إلى قائمة المنتقدين لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار), في نهائيات كأس العالم لكرة القدم-2026, معتبرا أن الأزمة لم تعد مرتبطة بأخطاء الحكام, بل بطريقة تطبيق التقنية نفسها.وكانت مباراة مصر والأرجنتين, التي انتهت بفوز منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور ثمن النهائي على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة, قد شهدت سلسلة من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل, تصدرتها واقعة إلغاء هدف لصالح منتخب مصر, إلى جانب اعتراضات على عدد من القرارات التي دفعت الاتحاد المصري لكرة القدم إلى التقدم باحتجاج رسمي.وفي خضم هذا الجدل, أكد جاري لينيكر نجم الكرة الإنقليزية الأسبق أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الثبات في معايير تطبيقها من مباراة إلى أخرى, وهو ما يفقدها الهدف الذي أُدخلت من أجله, والمتمثل في تحقيق العدالة داخل الملعب.وأوضح المتحدث أنه في بداية المنافسة كان التدخل عبر تقنية الفيديو محدودا للغاية, ثم بدأ يتوسع تدريجيا, والآن أصبح أكثر حضورا وتأثيرا, وربما يتراجع مرة أخرى بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا, لا أعتقد أن الأزمة في الحكام, بل في التقنية وكيفية استخدامها.وأضاف "كل النقاش يدور حول سؤال واحد, هل الحالة تستحق تدخل الفار أم لا, لو كان الحكم ببساطة يحدد ما إذا كانت هناك مخالفة أو لا, لكان الأمر أكثر وضوحا, لكن الإصرار على ضرورة وجود خطأ واضح وصريح يجعل القرارات مختلفة من حالة إلى أخرى".وتأتي تصريحات لينيكر في وقت تتواصل فيه ردود الفعل الدولية بشأن الأداء التحكيمي في مواجهة مصر والأرجنتين, التي تحولت إلى واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 إثارة للجدل, بعدما أثارت عدة قرارات لحكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو نقاشا واسعا داخل الأوساط الكروية والإعلامية حول العالم.