نابل: برمجة 4 مشاريع في قطاع التطهير في إطار المخطط التنموي 2026-2030

تتضمن مشاريع التطهير المبرمجة بولاية نابل، في إطار المخطط التنموي 2026-2030، أربعة مشاريع بيئية تتوزع على معتمديات قرمبالية، وبوعرقوب، ومنزل بوزلفة، وحمام الغزاز، باعتمادات جملية في حدود 13 مليون دينار، وتندرج ضمن رؤية شاملة تهدف الى تحسين الوضع البيئي بالجهة، حسب المدير الجهوي للتطهير بنابل محمد مكرم مجدوبوأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّه من المنتظر أن ينطلق إنجازهذه المشاريع البيئية، في موفى السنة الحالية، حيث تم الإعلان بعد عن طلب العروض لربط حي الهواني 2 بمعتمدية بوعرقوب ومنطقة تركي بمعتمدية قرمبالية بشبكة التطهير بكلفة في حدود 4 ملايين دينار، ومن المنتظر امضاء الصفقة خلال شهر سبتمبر المقبل لتنطلق الاشغال خلال شهر نوفمبر 2026.وأضاف أن المشروع الثاني يتمثل في تهيئة معدات القنوات والمعدات الخاصة بمحطة الضخ بمعتمدية حمام الغزاز والذي من المبرمج أن تنطلق اشغاله شهر ديسمبر القادم باعتمادات جملية في حدود 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى مشروع ربط عدد من الاحياء السكنية بمعتمدية منزل بوزلفة بقيمة 3 ملايين دينار ومن المبرمج أن يتم إعلان طلب العروض خلال شهر أوت المقبل على أن تنطلق الاشغال في موفى السنة الحالية.وأبرز أنّ من بين المشاريع المبرمجة خلال السنة الحالية، مشروع ربط منطقتي فندق الجديد وحي سلتان بمعتمدية قرمبالية بشبكة التطهيرباعتمادات تناهز 3 ملايين دينار ، وهو مشروع بصدد الدراسة لإعادة هيكلة الشبكة وسيتم في مرحلة ثانية إعلان طلب العروض .وبخصوص المشاريع المنجزة، أشار مجدوب إلى الانتهاء من إنجاز مشروع ربط معتمدية تاكلسة بشبكة التطهير باعتمادات جملية في حدود 34 مليون دينار، والذي يتضمن إنشاء محطة معالجة ذات معالجة ثلاثية، ومدّ حوالي 30 كم من قنوات الصرف الصحي، وإنشاء 7 محطات ضخ، مؤكدا على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير خدمات التطهير لحوالي 30 ألف ساكن.