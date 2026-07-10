الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تنظم يوما تكوينيا حول مراقبة مصبرات الخضر والغلال

نظمت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يوم الخميس، يوما تكوينيا حول المراقبة الرسمية لمصبرات الخضر والغلال وفق المقاربة المبنية على تحليل المخاطر، لفائدة إطاراتها وأعوانها من الإدارة المركزية والإدارات الجهوية، بهدف دعم كفاءاتهم وتوحيد منهجيات العمل والارتقاء بمنظومة الرقابة الرسمية، حسب ما اكدته الهيئة في بلاغ لها.وأكد المدير العام للهيئة، محمد الرابحي، لدى إشرافه على افتتاح أشغال اليوم التكويني، أن اعتماد المقاربة المبنية على تحليل المخاطر يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المراقبة الرسمية، من خلال توجيه الجهود الرقابية نحو الأنشطة والمنتجات ذات الأولوية، بما يرفع من نجاعة التدخلات الميدانية ويعزز حماية صحة المستهلك، في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات.وأوضح أن هذا اليوم التكويني يندرج في إطار تعزيز كفاءات الإطارات والأعوان المكلفين بالمراقبة الرسمية، ودعم اعتماد المقاربة المبنية على تحليل المخاطر في برمجة وتنفيذ عمليات المراقبة داخل وحدات إنتاج مصبرات الخضر والغلال، بما يساهم في ضمان مطابقة المنتجات للمتطلبات القانونية والفنية المعمول بها.وتضمن برنامج التكوين عروضا ومحاور تطبيقية شملت برنامج المراقبة الرسمية للقطاع وفق المقاربة المبنية على تحليل المخاطر، ومنهجية تقييم مدى استجابة وحدات الإنتاج لمتطلبات السلامة الصحية ونزاهة المعاملات الاقتصادية وتصنيفها حسب مستوى المخاطر، إضافة إلى طرق أخذ العينات الرسمية والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة عند معاينة الإخلالات، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والإدارات الجهوية وتوحيد منهجيات العمل.ويأتي تنظيم هذا اليوم التكويني في إطار البرنامج المتواصل للهيئة الهادف إلى تطوير كفاءات أعوانها وإطاراتها، وترسيخ منظومة رقابية حديثة وفعالة تعتمد المقاربة المبنية على تحليل المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.