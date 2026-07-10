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بن عروس: تقدّم موسم حصاد وتجميع الحبوب بنسبة 92 بالمائة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 08:01 قراءة: 1 د, 42 ث
      
 بلغت نسبة تقدّم موسم حصاد وتجميع الحبوب في ولاية بن عروس حدود92 بالمائة، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، عز الدين القريوي، بناء على  آخر تقديرات المصالح الفنية المختصة بالمندوبية، وبعد إجراء المعاينات الميدانية الخاصة بمتابعة سير الموسم.
وتواصل اللجنة الفنية المكلّفة بمتابعة موسم الحصاد متابعة مدى تقدم الموسم بمناطق الانتاج، ومعاينة مختلف الاستعدادات والاحتياطات والإجراءات اللازمة لمرافقة الموسم وتأمينه في جميع مراحله، انطلاقا من عملية التجميع والنقل وتأمين المحصول وصولا إلى عملية التخزين.
ووفق آخر التقديرات الفنية، بلغت المساحات المحصودة الى حدود أول امس الثلاثاء 8975 هكتارا من المساحات المتوقع حصادها (9755 هكتارا)، ما ترتّب عنه تجميع 96030 قنطارا من الحبوب.

وتتوزع  الكميات المجمّعة من قبل فلاحي جهة بن عروس في مركز التجميع بجبل الوسط من ولاية زغوان إلى 49888 قنطارا من القمح الصلب، بعد حصاد 3900  هكتار من إجمالي المساحات المخصصة لهذه الزراعة والبالغة 4400 هكتار، وذلك بنسبة تقدم في حدود 89 بالمائة، فيما بلغت الكميات المجمعة من القمح اللين بالمركز المذكور 13999 قنطارا حيث تم حصاد 1000 هكتار من اجمالي المساحة المخصصة لهذا النوع من الحبوب، والتي تمتد على مساحة 1130 هكتارا لتبلغ بذلك نسبة تقدم الحصاد في هذه المساحات 88 بالمائة.
 وبالنسبة للشعير، تم حصاد 4000 هكتار من اجمالي المساحات المخصصة لهذه الزراعة والمقدرة بـ4150 لتبلغ الكميات المجمعة، وفق آخر التحيينات، 30195 قنطارا بنسبة تقدم في حدود 96 بالمائة، اما بالنسبة للتريتيكال فقد تم حصاد كل المساحة المزروعة والمقدرة بـ75 هكتارا وتم تجميع 2348،5 قنطارا من هذه الحبوب.
ووفق المعاينات الفنية، فإن تقديرات صابة الحبوب لهذا الموسم تبلغ حوالي 300 الف قنطار، بمعدل إنتاجية في حدود 30 قنطارا للهكتار الواحد، وذلك بزيادة قدرت بنحو 21 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي.

كما تم تقدير انتاج الاعلاف بنحو 41215 طنا، وذلك بزيادة بنحو 7.5 بالمائة مقارنة بمعدلات الإنتاج المحققة خلال الموسم المنقضي.
وتتوزع المساحات المخصّصة للزراعات الكبرى إلى 9927 هكتار تم تخصيصها لإنتاج الحبوب، و5695 هكتارا لإنتاج الاعلاف، و333 هكتارا مخصصة للبقول الجافة، و272 هكتارا للزراعات الصناعية.
يذكر أن اغلب فلاحي ولاية بن عروس يقومون بتجميع محاصيلهم في مركز التجميع بمنطقة جبل الوسط من ولاية زغوان الأقرب إليها، باعتبار أن أغلب المساحات المزروعة حبوبا توحد بمثلث المحمدية والخليدية ومرناق.
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