مجلس الوزراء يتداول في مشاريع قوانين لتعزيز الأمن الطاقي والغذائي والسكن والصحة

أشرفت، اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع، خُصّص للتداول في عدد منذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تناول المجلس مشاريع تتعلق خصوصا بـ، إلى جانب ملفات، فضلا عن تنفيذ عدد منوأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن، مشددة على ضرورة أن ترافقهاتقوم على ترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل مختلف المرافق العمومية، بما يساهم في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.كما دعت إلىوتطوير منظومات الحوكمة داخل المؤسسات العمومية، مؤكدة ضرورة التزام جميع الموظفين بأداء واجباتهم المهنية وتحمل مسؤولياتهم، مع تكريس مبادئفي حال التقصير.وشددت الزنزري كذلك على أهميةفي مختلف الجهات، والتسريع في إنجازها، ودفع الاستثمارين، استعدادا للشروع في تنفيذ البرامج والإصلاحات المدرجة ضمن، بما يدعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المتوازنة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.وفي ختام الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة أن الدولة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويضمن لهم حقوقهم في حياة كريمة.