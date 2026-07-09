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تصفيات أفروباسكيت أقل من 18 سنة: المنتخب التونسي يهزم الجزائر ويعزز صدارته

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Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Juillet 2026 - 20:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حقق المنتخب التونسي لكرة السلة لأقل من 18 سنة فوزا مستحقا على نظيره الجزائري بنتيجة 65-55، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بقاعة البجاوي بصفاقس، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا (أفروباسكيت 2026).

وبهذا الانتصار، عزز المنتخب التونسي صدارته للترتيب برصيد 4 نقاط من فوزين، ليقترب خطوة إضافية من التأهل إلى نهائيات أفروباسكيت أقل من 18 سنة المقررة في كوت ديفوار من 5 إلى 16 أوت 2026.


وتقام التصفيات بنظام البطولة ذهابا وإيابا بين منتخبات تونس والجزائر وليبيا، على أن يتأهل صاحب المركز الأول إلى البطولة الإفريقية.


الترتيب:

* تونس: 4 نقاط (مباراتان)
* ليبيا: نقطة واحدة (مباراة)
* الجزائر: نقطة واحدة (مباراة)

بقية البرنامج:

* الجمعة 10 جويلية: ليبيا × الجزائر (18:00)
* السبت 11 جويلية: تونس × ليبيا (18:00)
* الأحد 12 جويلية: تونس × الجزائر (18:00)
* الاثنين 13 جويلية: الجزائر × ليبيا (18:00)
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