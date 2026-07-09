تصفيات أفروباسكيت أقل من 18 سنة: المنتخب التونسي يهزم الجزائر ويعزز صدارته

حققفوزا مستحقا على نظيرهبنتيجة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بقاعة، ضمن الجولة الثانية منوبهذا الانتصار، عزز المنتخب التونسي صدارته للترتيب برصيدمن فوزين، ليقترب خطوة إضافية من التأهل إلى نهائياتالمقررة فيمنوتقام التصفيات بنظام البطولة ذهابا وإيابا بين منتخبات، على أن يتأهل صاحب المركز الأول إلى البطولة الإفريقية.4 نقاط (مباراتان)نقطة واحدة (مباراة)نقطة واحدة (مباراة)ليبيا × الجزائر (18:00)تونس × ليبيا (18:00)تونس × الجزائر (18:00)الجزائر × ليبيا (18:00)