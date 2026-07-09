منظمة الالكسو بتونس تحتضن تظاهرة "NEXTGEN26" للتعليم والابتكار والصناعة يومي 9 و10 جويلية 2026

يحتضن مقرّ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بتونس يومي 9 و10 جويلية 2026 النسخة الثالثة إفريقيا من تظاهرة "NEXTGEN26" في تونس، التي تجمع بين التعليم والابتكار والصناعة لبناء مهارات المستقبل.وتنتظم هذه التظاهرة تحت شعار "فكّر، ثم تصرف، ثم كن من الجيل القادم" ( Think Next Act Next Be Next Gen )، ببادرة من الشركة الناشئة المختصة في التكنولوجيا والروبوتيك "AcaROBOTICS".ويجمع هذا الحدث أكثر من 4000 مشارك من صانعي القرار والمستثمرين والشركات الناشئة والشباب المبتكر بهدف سد الفجوة بين المنظومة التعليمية وسوق الشغل وتحويل الكفاءات الإفريقية إلى رافعة للتنمية الصناعية.وتتمثل أبرز محاور برنامج هذه التظاهرة في تنظيم مؤتمرات وموائد مستديرة، لمناقشة تحديات التكنولوجيا وإعداد مهارات المستقبل الى جانب تنظيم تحدي الابتكار الصناعي، مسابقة لتطوير حلول تكنولوجية واقعية للمؤسسات الاقتصادية وفضاء الشركات الناشئة ولقاءات ثنائية مهنية علاوة على منصة لعرض الحلول الذكية (روبوتيك وذكاء اصطناعي إنترنت الأشياء) وعقد شراكات مع المستثمرين.وتشهد هذه التظاهرة، ايضا، تنظيم معرض "STEAM" للناشئين، حيث يتم تقديم أكثر من 50 مشروعا لشباب وأطفال (الشريحة العمرية بين 7 سنوات و17 سنة) وكذلك تنظيم مسابقة الروبوتيك "المدينة الذكية" للتلاميذ والطلبة من خلال تصميم وانجاز روبوت وفق كراس شروط.ويشارك في تنظيم هذا الحدث الى جانب منظمة الالكسو القطب التكنولوجي الغزالة ومدينة العلوم بتونس ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومجلس الاعمال التونسي الافريقي والشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات وعدد آخر من المساهمين الخواص الناشطين في قطاع التكنولوجيا.