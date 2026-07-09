جلسة عمل لضبط الإجراءات التنظيمية واللوجستية استعدادا للدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي

مثل موضوع ضبط الإجراءات التنظيمية واللوجستية من أجل إنجاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي، أبرز محاور جلسة عمل التأمت اليوم الخميس بمقر الولاية بإشراف رئيس المجلس الجهوي للثقافة والي الجهة سالم بن يعقوب، وبحضور ممثلين عن السلط المحلية والبلدية والمصالح الإدارية والفنية والأمنية والحماية المدنية ، علاوة على ثلة من ممثلي هيئة جمعية المهرجان برئاسة لطفي الصفاقسي.وتناول الاجتماع عرضًا للتفاصيل المتعلقة بجاهزية فضاء المسرح الصيفي ومحيطه، المنجزة من قبل هيئة المهرجان وشركائها، ومختلف المصالح الجهوية والمحلية، إضافة إلى التطرق إلى الجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية وغيرها، بما يضمن حسن سير الدورة في أفضل الظروف لتحقيق النجاح المرجو.وأكد والي الجهة، وفق ما جاء في بلاغ عن الولاية، على أهمية التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين، ومواصلة توفير كل مقومات النجاح، بما يستجيب لانتظارات أبناء بنزرت وزوارها ورواد المهرجان، علاوة على الحرص على نظافة المحيط وتنظيم المآوي، والنقل وحسن استقبال الضيوف من الفنانين والمبدعين التونسيين والضيوف العرب والزوار وغيرها.وشدد على ضرورة الإسراع بتذليل كل الإشكاليات الطارئة، ومواصلة التنسيق والمتابعة الميدانية بما يضمن تنظيم دورة ناجحة تعكس المكانة الثقافية والحضارية لولاية بنزرت ومهرجانها الدولي وتستجيب لتطلعات المواطنين وزوار الجهة.جدير بالذكر أن الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان بنزرت الدولي ستقدم لجمهورها برنامجا متنوعا يفتتح يوم 17 جويلية بحفل للفنانة آية دغنوج ويختتم بسهرة من إمضاء الفنان صابر الرباعي يوم 19 أوت 2026 وتراوح البرمجة بين العروض الفنية والموسيقية والغنائية والمسرحية الموجهة لجميع الفئات.