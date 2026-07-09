وزير الدفاع يشرف على تخرّج الدّورة 48 لمدرسة الأركان

أشرف وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الخميس، بالقاعدة العسكرية ببرطال حيدر (منطقة باردو بولاية تونس)، على تخرّج الدورة 48 لمدرسة الأركان، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وعدد من السفراء ورؤساء الملحقيات العسكرية المعتمدة بتونس، إلى جانب ثلّة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية للوزارة.وأكّد الوزير، أنّ التكوين بمدرسة الأركان، يمثّل حلقة هامة في مسيرة الضابط، باعتباره رابطا بين التكوين السابق المتعلّق بآليّات التنفيذ والتكوين اللاحق الذي يشمل مجال التصوّر والتخطيط والتسيير والمساعدة على اتخاذ القرار، داعيا إلى مواصلة تطوير برنامج الدراسة حتّى يتطابق مع واقع وحاجيات المؤسّسة العسكريّة.كما ثمّن، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع، الجهود المتواصلة في سبيل تعزيز البنية التحتية الرقمية للمدرسة والارتقاء بجودة التعليم بها، وفق مقاربات بيداغوجية حديثة تتماشى مع التطورات العلمية والتقنية الحاصلة في مختلف المجالات، وتواكب التحوّلات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الرقميّة والذكاء الاصطناعي.ونوه بحصول مدرسة الأركان مؤخّرا على شهادة الجودة إيزو- 21001 نسخة 2025 ، كمعيار دولي يعكس الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المؤسسات التعليمية، ويؤكّد حرص المؤسسة العسكرية على تكريس ثقافة الجودة وتطبيق المعايير المرجعيّة المعتمدة في التعليم العالي.وأشاد بحرص المدرسة على اعتماد الانفتاح كخيار استراتيجي في مسار تطوير المؤسسة، من خلال ترسيخ علاقات تعاون مستدامة مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، مما ساعد على الارتقاء بالأداء وتحقيق الأهداف العلميّة والبيداغوجية، مؤكدا اعتزام الوزارة الترفيع في طاقة استيعاب المدرسة حتى تستجيب لحاجيات كافّة الجيوش والإدارات، وللطلبات المتزايدة من هذه الدّول للالتحاق بالمدرسة، مع الحرص على المحافظة على جودة التكوين وتوفير كل الظروف الملائمة له.وتولّى الوزير بالمناسبة، تسليم الشهائد إلى المتخرّجين والاطّلاع على عيّنة من مشاريع بحوثهم، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والثبات، من أجل الحفاظ على السّمعة الطيّبة التي اكتسبتها المؤسّسة، وأن يكونوا مثالا لمرؤوسيهم في التحلّي بالروح الوطنية والإخلاص في العمل والنزاهة، والالتزام التامّ بخدمة الوطن والدّفاع عن حوزته.