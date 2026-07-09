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سيدي بوزيد: تواصل تنفيذ النسخة الثانية من مشروع "بداية" لفائدة النساء ضحايا العنف بالرقاب

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Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Juillet 2026 - 23:10 قراءة: 1 د, 16 ث
      
تواصل جمعية "النساء أولا" تنفيذ النسخة الثانية من مشروع "بداية" لفائدة عدد من النساء ضحايا العنف بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، وذلك بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز فرص إدماجها في الحياة المهنية.

وبيّنت منسقة المشروع، حياة بن علي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ مشروع "بداية" يرتكز على تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية في مجالات مهنية متنوعة، بهدف تطوير مهارات المستفيدات ومرافقتهن في تحويل أفكارهن إلى مشاريع خاصة تضمن لهن مورد رزق قار واستقلالية اقتصادية، إلى جانب توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية التي تساعدهن على تجاوز آثار العنف واستعادة الثقة بالنفس.


وأوضحت أنّ المشروع يندرج ضمن المبادرات الهادفة إلى تمكين النساء في المناطق الداخلية، من خلال اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين التكوين والتأهيل والدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية، بما يساهم في تحسين أوضاع النساء وتعزيز قدرتهن على الاندماج في الدورة الاقتصادية.
وأشارت إلى أنّ المشروع لا يقتصر على تقديم تكوين في مجالات مهنية، بل يهدف إلى مرافقة النساء في مختلف مراحل التمكين من خلال توفير دورات تدريبية في عدة مجالات لتطوير مهاراتهن ومساعدتهن على إحداث مشاريعهن الخاصة.

وأكّدت أن الجمعية تعمل على توفير الإحاطة النفسية والتمكين الاجتماعي، وتراهن على أن يشكل المشروع فرصة حقيقية لخلق قصص نجاح جديدة، عبر تمكين المستفيدات من اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق الشغل أو بعث مشاريع صغرى قادرة على تحسين أوضاعهن المعيشية.
يذكر أن جمعية "النساء أولا" بسيدي بوزيد، نفذت مشروع "بداية" في نسخته الأولى بهدف المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء ضحايا العنف في الجهة، واختتمته في شهر جانفي من السنة الجارية بتقديم تجهيزات ومواد أولية لفائدة 10 نساء لبعث مشاريعهن الخاصة بعد ان استفدن سابقا من دورات تكوينية ومن أنشطة المشروع.
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