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تنفيذ برنامج لمرافقة واعادة ادماج المهاجرين غير النظاميين العائدين الى تونس

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Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Juillet 2026 - 21:05 قراءة: 0 د, 56 ث
      
يعتزم مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي بالشراكة مع مركز "أليف" بسيدي بوزيد تنفيذ برنامج يهدف الى مرافقة واعادة ادماج المهاجرين غير النظاميين العائدين الى تونس.

ويأتي هذا التعاون في اطار تكامل الجهود بين مختلف المتدخلين لدعم التنمية المحلية وتمكين الشباب من بناء مستقبل مهني واجتماعي أفضل ومزيد تعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة .


ويستهدف البرنامج المهاجرين التونسيين العائدين بصفة طوعية أوقسرية الى جانب النساء والفتيات الأكثر عرضة للاقصاء.


ويهدف البرنامج الى دعم قابلية التشغيل وتعزيز روح المبادرة وربط المستفدين بفرص التكوين والتشغيل المتاحة مع متابعة مسار الادماج لضمان استدامة النتائج وتحسين ظروف العيش.

كما يرتكز على توفير الاحاطة النفسية والاجتماعية والتوجيه المهني وتنمية المهارات ومرافقة المنتفعين في الاندماج بسوق الشغل أوبعث مشاريعهم الخاصة بما يضمن عودة كريمة ومستدامة .

يشار، الى أن مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي (التابع للوكالة التونسية للتكوين المهني) هو مؤسسة عمومية تهدف إلى إدماج المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا. ويوفر المركز تكوينا مجانيا وحرفيا في مجالات الخياطة والتطريز التقليدي والنسيج بهدف مساعدتهن على الاستقلالية المالية وبعث مشاريع خاصة.

ويقوم مركز "أليف" بسيدي بوزيد بدوره بتنمية مهارات الشباب وتعزيز قابلية تشغيلهم في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والتكوين الموجه لسوق الشغل .
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