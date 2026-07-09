الادارة العامة للاداءات تحذر من تعمد اشخاص انتحال صفة اعوانها لجمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية

حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها، بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونيةوجاء هذا التحذير، في بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للادارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على إثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات، بدعوى جمع تبرعاتلفائدة أعوان الإدارة أولفائدة بعض الجمعياتودعت الإدارة العامة للأداءات، كافة المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى توخي الحيطة واليقظة والحذر، وتجنّب تقديم أي تبرع لأيّ شخص يدّعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجبايةكما حثت الإدارة، العموم على ضرورة الاسراع بإعلام مصالح الأمن الوطني في صورة التعرض لمثل هذه الممارسات، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.