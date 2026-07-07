منتخب مصر يودع كأس العالم بالهزيمة أمام الأرجنتين 3-2 في مباراة بطولية..

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ودع منتخب مصر المونديال رغم الأداء البطولي، بالهزيمة أمام منتخب الأرجنتين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى في تاريخها بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



فيديو..... ملخص المباراة بعد قليل