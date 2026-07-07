بطولة ويمبلدون للتنس:غوف تهزم بيغولا وتصعد إلى نصف نهائي للمرة الأولى
نجحت كوكو غوف في العودة من تأخرها بمجموعة واحدة لتصعد إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى، بعد فوزها على صديقتها وشريكتها السابقة في الزوجي جيسيكا بيغولا بنتيجة 4-6 و6-3 و6-3، في مباراة جمعت لاعبتين أمريكيتين على الملعب الرئيس اليوم الثلاثاء.
وكانت المصنفة السابعة، والفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، في موقف دفاعي منذ البداية أمام منافستها المصنفة الرابعة التي كسرت إرسالها في الشوط الافتتاحي.
وأصبحت الآن اللاعبة الأعلى تصنيفا المتبقية في منافسات فردي السيدات.
واستعادت غوف السيطرة على المباراة في المجموعة الثانية، واستطاعت تجاوز نقطتي كسر إرسال في الشوط الافتتاحي بنجاح، وخفضت عدد الأخطاء السهلة إلى النصف، حيث عادت بقوة لكسر إرسال بيغولا لتتقدم 5-3 وتحافظ على إرسالها.
وتقدمت الفائزة السابقة ببطولتي أمريكا المفتوحة وفرنسا المفتوحة في المباراة للمرة الأولى عندما كسرت إرسال بيغولا لتتقدم 2-1 في المجموعة الأخيرة.
واستعادت منافستها الكسر لتصبح النتيجة 3-3، لكن جوف ردت بكسر فوري آخر لتصبح النتيجة 4-3، وحافظت على إرسالها، ثم خسرت بيغولا عند أول نقطة حسم للمباراة.
وقالت غوف تعقيبا على الفوز "صراحة، أمر جنوني.. بالنظر إلى أنني لم أفز بأي مباراة على العشب منذ عامين قبل هذه البطولة، فأنا بالتأكيد سعيدة جدا بأدائي اليوم".
وكانت المصنفة السابعة، والفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، في موقف دفاعي منذ البداية أمام منافستها المصنفة الرابعة التي كسرت إرسالها في الشوط الافتتاحي.
وأصبحت الآن اللاعبة الأعلى تصنيفا المتبقية في منافسات فردي السيدات.
واستعادت غوف السيطرة على المباراة في المجموعة الثانية، واستطاعت تجاوز نقطتي كسر إرسال في الشوط الافتتاحي بنجاح، وخفضت عدد الأخطاء السهلة إلى النصف، حيث عادت بقوة لكسر إرسال بيغولا لتتقدم 5-3 وتحافظ على إرسالها.
وتقدمت الفائزة السابقة ببطولتي أمريكا المفتوحة وفرنسا المفتوحة في المباراة للمرة الأولى عندما كسرت إرسال بيغولا لتتقدم 2-1 في المجموعة الأخيرة.
واستعادت منافستها الكسر لتصبح النتيجة 3-3، لكن جوف ردت بكسر فوري آخر لتصبح النتيجة 4-3، وحافظت على إرسالها، ثم خسرت بيغولا عند أول نقطة حسم للمباراة.
وقالت غوف تعقيبا على الفوز "صراحة، أمر جنوني.. بالنظر إلى أنني لم أفز بأي مباراة على العشب منذ عامين قبل هذه البطولة، فأنا بالتأكيد سعيدة جدا بأدائي اليوم".
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