بطولة ويمبلدون للتنس:غوف تهزم بيغولا وتصعد إلى نصف نهائي للمرة الأولى

​نجحت كوكو غوف في العودة ​من تأخرها بمجموعة واحدة ‌لتصعد إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون ‌للتنس للمرة الأولى، بعد فوزها على صديقتها وشريكتها السابقة في ⁠الزوجي جيسيكا بيغولا بنتيجة 4-6 و6-3 و6-3، في مباراة جمعت لاعبتين أمريكيتين ​على الملعب الرئيس اليوم الثلاثاء.وكانت المصنفة السابعة، والفائزة ⁠بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، في موقف دفاعي منذ البداية ⁠أمام منافستها المصنفة الرابعة التي كسرت إرسالها في الشوط الافتتاحي.وأصبحت الآن اللاعبة الأعلى تصنيفا المتبقية في منافسات فردي السيدات.واستعادت غوف السيطرة على المباراة في المجموعة الثانية، ​واستطاعت تجاوز نقطتي كسر إرسال في الشوط الافتتاحي بنجاح، وخفضت عدد الأخطاء السهلة إلى ‌النصف، حيث عادت بقوة لكسر إرسال بيغولا لتتقدم 5-3 وتحافظ على إرسالها.وتقدمت الفائزة ⁠السابقة ببطولتي أمريكا المفتوحة ‌وفرنسا المفتوحة في المباراة للمرة الأولى عندما كسرت إرسال بيغولا لتتقدم 2-1 في المجموعة الأخيرة.واستعادت منافستها الكسر لتصبح النتيجة 3-3، لكن جوف ردت بكسر فوري آخر لتصبح النتيجة ‌4-3، وحافظت على إرسالها، ثم ⁠خسرت بيغولا عند أول نقطة حسم للمباراة.وقالت غوف تعقيبا على الفوز "صراحة، ‌أمر جنوني.. بالنظر إلى أنني لم أفز بأي مباراة على العشب منذ عامين قبل ‌هذه ⁠البطولة، فأنا بالتأكيد سعيدة جدا بأدائي اليوم".