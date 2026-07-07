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تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فاكوندو تيلو لإدارة مباراة المغرب وفرنسا

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Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 18:50 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الثلاثاء، عن تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة لقاء المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي، ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026.
وأسندت مهمة الحكم المساعد الأول والثاني لهذه المباراة، التي ستجرى بملعب بوسطن يوم 9 جويلية الجاري (س21) ، لمواطنيه خوان بابلو بلاتي وغابرييل شادي على التوالي.
وعهد بمهمة الحكم الرابع في هذه القمة الكروية للأرجنتيني داريو هيريرا، في حين سيتولى كريستيان نافارو مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.
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