الاستثمارات الأجنبية المباشرة: تونس تستعيد جاذبيتها مدفوعة في ذلك بالصناعات المعملية بحسب التقرير السنوي للمركزي التونسي

دعمتعودة اهتمام المستثمرين الدوليين بموقع، ويظهر ذلك من الزيادة الواضحة في تدفقاتلتقدر قيمتها بـ، أي بارتفاع بنسبةمقارنة بسنة، وفق ما أظهره، أصدره، وتلقى، نسخة منه يومأبعد من مساهمتها الهامّة في تمويل الاقتصاد وفي توازن القطاع الخارجي، سمحت، بإحداثفي(دون اعتبار). وشملت هذه الاستثماراتعلى التوالي بقيمة، وبقيمة. من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات ذات المساهمة الأجنبية، المنتصبة في(دون اعتبار) حواليفي نهايةوأظهر التحليل القطاعي لتدفقخلال سنةتنامي الاستثمارات الموجهة لقطاع، بنسبة، قدّرت قيمتها بـ، وهو ما يمثل حصة في حدودمن مجموع، مقابلخلال سنةوشهدت التدفقات، التي استفاد منها، شبه استقرار (تراجع بـ)، تحت التأثير المزدوج لارتفاع التدفقات في مجالوتراجع. وفي جانب آخر، عرفتفيتحسنا ملحوظا، مع تسجيل زيادة بنسبة، خاصّة، في مجالباعتمادوبالتوازي، سجلتلفائدةزيادة ملحوظة () خلال سنة، لتبلغ قيمتها، وظّل القطاع، تبعا لذلك، الوجهة الأولى لتدفقبأكثر منمن إجمالي هذه الاستثمارات. ويفسر ذلك، أساسا، بتعزيز الاستثمارات الموجهة نحومقابلفي)، ومقابل)، ومقابل)، ومقابل).أما بالنسبةلفائدة، فقد زادت منفيإلىفي، وشملت بالأساس الترفيع فيلمساهمة أجنبية فيوفيما يتعلق بـ، فقد سجل فائضا قدرهفيتعلّق بشكل كامل بانخفاض صافي الخصوم خاصة في شكلصادرة عن الحكومة. ويعكس هذا التطور بالأساس سدادبعنوان خلاص أصلالصادر فيسنةوتجدر الإشارة إلى أنه، لم يتم إصدار أيمن طرففيمنذ سنة. وبالتوازي مع ذلك، شهدتفي شكلزيادة صافية في الخصوم قدرهافي سنةمتعلقة بعمليات الشراء وعمليات البيع من قبلفيبقيمةعلى التوالي.أما بخصوص، فقد حققت حاصلا دائنا قدرهفي، وبلغ صافي عمليات شراءبينما بلغ ازدياد صافي الخصوم