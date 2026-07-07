وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان الاربعاء على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية

يؤدّي محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الاربعاء، زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للإشراف مع نظيره أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية.ويندرج هذا الاجتماع، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية، في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوّة القائمة بين تونس والجزائر، ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية.كما سيشكّل مناسبة لمتابعة مدى التقدّم في تنفيذ توصيات الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، المنعقدة بتونس يوم 12 ديسمبر 2025، الى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تأكيداً على تقاليد التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين.وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن الأشغال التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة المتابعة، ستنطلق اليوم بالعاصمة الجزائرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية بالتعاون التونسي الجزائري في مختلف القطاعات.