مستقبل المرسى يضم فارس المسكيني ويتوصل الى اتفاق رسمي مع اسامة البحري (نائب الرئيس)

عزز المستقبل الرياضي بالمرسى صفوفه بالمدافع المحوري فارس المسكيني، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء نائب رئيس فريق الضاحية الشمالية صبري العياري.وأضاف العياري ان الفريق توصل أيضا إلى اتفاق رسمي مع المدافع المحوري ياسين البحري في انتظار الامضاء في الساعات القادمة.ولعب كل من المسكيني (30 سنة) والبحري (26 سنة) جنبا الى جنب في الموسم الفارط في صفوف نجم المتلوي.كما استقدم مستقبل المرسى خلال فترة الانتقالات الصيفية حارس المرمى حمزة بن شريفية الذي نشط في الموسم المنقضي بالوان نجم المتلوي تحت قيادة المدرب عماد بن يونس الذي التحق بدوره بفريق الصفصاف.وأضاف صبري العياري انه سيتم تعزيز الفريق بلاعبين ايفواريين (مهاجم ومتوسط ميدان دفاعي) في حال تجاوزهما الفحص الطبي بنجاح.جدير بالتذكير ان مستقبل المرسى انتدب في وقت سابق كلا من حارس المرمى محمد امين بن بريك من جندوبة الرياضية والمدافع محمد امين كشيش من هلال مساكن والظهير الايمن نضال بالحاج عمر من هلال مساكن ومتوسط الميدان الهجومي هارون العياري من اتحاد تطاوين.