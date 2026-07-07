صناعة مكوّنات الطائرات: الشركة التركية أكسا كومبوزيت من مجموعة أكّوك تستقر في تونس قريبا

سيقع افتتاح فرع لـ، التابعة للمجموعة التركية، التي تعد فاعلا مرجعيا في إنتاج المواد المركبة الموجهة لصناعة الطيران والتطبيقات المختلفة،، وفق ما أكّده، مدير عاموفي تصريح لوسائل الإعلام، على هامش، المنتظمة بتونس من، أوضح الطبيب أنّه من المقرر انطلاق نشاط المؤسسة قريبا بالمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن مؤسسات أجنبية أخرى أبدت اهتمامها بالاستثمار في تونس عبر مشاريع توسعة سيتم الإعلان عنها لاحقا.وبكلفة استثمارية تقدّر بـ، يأتي هذا المشروع في إطار دعم الصناعة التونسية، واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتعزيز اندماج تونس في صناعة الطيران والمواد المركبة على المستوى العالمي.وأكد الطبيب أن هذه الاستثمارات تعكس الحركية التي يشهدها قطاع الطيران في تونس، والذي يوفر أكثر منوأضاف أن تونس تحتضنمن ولاية بن عروس، إلى جانب مراكز تميز فيمن ولاية نابل ومناطق أخرى، مشيرا إلى أن القطاع يضم أكثر منويسجل نموا برقمين، بما يعزز مكانة تونس كفاعل إقليمي ودولي في صناعة الطيران.وأكد أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بالتنسيق مع مختلف الهياكل الحكومية، تواصل مرافقة المستثمرين والعمل على تطوير هذا القطاع الذي يمثل إحدى واجهات الصناعة التونسية.من جهتها، أشادت، رئيسة، بقرار مجموعةإحداث أول موقع صناعي لها في القارة الإفريقية بتونس، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس الثقة التي اكتسبتها البلاد في مجال الصناعات الجوية.وأضافت أن قطاع الطيران في تونس يضم حاليا أكثر منويحقق صادرات تفوق، وهو ما يؤكد اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الطيران.كما أبرزت أهمية التعاون معوالجمعية الألمانية لصناعات الطيران والفضاء، بهدف تعزيز الشراكات الصناعية وتطوير موقع تونس كمنصة مرجعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.من جانبه، أكدأن التنافسية أصبحت ترتكز على التحكم في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والكفاءات والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مشددا على أن تونس تراهن على هذه المقومات لتعزيز موقعها كمنصة صناعية وتكنولوجية في المنطقة.وأشار إلى أن الدولة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى استقطاب مشاريع جديدة في مجالات، معتبرا أن صناعة الطيران تمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني لما توفره من فرص تشغيل ونقل للتكنولوجيا وتعزيز للقدرة التنافسية.وشهدتمشاركة أكثر من، مقابل نحوخلال الدورة السابقة، إلى جانب حضور كبار الفاعلين في قطاع الطيران العالمي، من بينهم ممثلون عن شركتيالأمريكية والبرازيلية.