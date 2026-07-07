JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:21 Tunis

صناعة مكوّنات الطائرات: الشركة التركية أكسا كومبوزيت من مجموعة أكّوك تستقر في تونس قريبا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4d355eaaf645.50110820_kofjgelpmiqnh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 18:20 قراءة: 2 د, 13 ث
      
سيقع افتتاح فرع لـأكسا كومبوزيت (Aksa Composites)، التابعة للمجموعة التركية أكّوك (Akkök)، التي تعد فاعلا مرجعيا في إنتاج المواد المركبة الموجهة لصناعة الطيران والتطبيقات المختلفة، بتونس قريبا، وفق ما أكّده جلال الطبيب، مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، على هامش الدورة الخامسة للقاءات تونس لصناعة الطائرات، المنتظمة بتونس من 7 إلى 9 جويلية 2026، أوضح الطبيب أنّه من المقرر انطلاق نشاط المؤسسة قريبا بالمنطقة الصناعية ببرج السدرية، مشيرا إلى أن مؤسسات أجنبية أخرى أبدت اهتمامها بالاستثمار في تونس عبر مشاريع توسعة سيتم الإعلان عنها لاحقا.


وبكلفة استثمارية تقدّر بـ5 ملايين دولار، يأتي هذا المشروع في إطار دعم الصناعة التونسية، واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتعزيز اندماج تونس في صناعة الطيران والمواد المركبة على المستوى العالمي.


وأكد الطبيب أن هذه الاستثمارات تعكس الحركية التي يشهدها قطاع الطيران في تونس، والذي يوفر أكثر من 20 ألف موطن شغل.

وأضاف أن تونس تحتضن قطبا لصناعة مكونات الطائرات بالمنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس، إلى جانب مراكز تميز في سوسة وسليمان من ولاية نابل ومناطق أخرى، مشيرا إلى أن القطاع يضم أكثر من 85 مؤسسة ويسجل نموا برقمين، بما يعزز مكانة تونس كفاعل إقليمي ودولي في صناعة الطيران.

وأكد أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بالتنسيق مع مختلف الهياكل الحكومية، تواصل مرافقة المستثمرين والعمل على تطوير هذا القطاع الذي يمثل إحدى واجهات الصناعة التونسية.

من جهتها، أشادت ستيفانيا سونيا دلالي، رئيسة مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطيران والفضاء (GITAS)، بقرار مجموعة أكّوك إحداث أول موقع صناعي لها في القارة الإفريقية بتونس، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس الثقة التي اكتسبتها البلاد في مجال الصناعات الجوية.

وأضافت أن قطاع الطيران في تونس يضم حاليا أكثر من 80 مؤسسة ويحقق صادرات تفوق 650 مليون يورو، وهو ما يؤكد اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الطيران.

كما أبرزت أهمية التعاون مع مجمع الصناعات الفرنسية لمكونات الطيران والفضاء (GIFAS) والجمعية الألمانية لصناعات الطيران والفضاء (BDLI)، بهدف تعزيز الشراكات الصناعية وتطوير موقع تونس كمنصة مرجعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن التنافسية أصبحت ترتكز على التحكم في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والكفاءات والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مشددا على أن تونس تراهن على هذه المقومات لتعزيز موقعها كمنصة صناعية وتكنولوجية في المنطقة.

وأشار إلى أن الدولة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى استقطاب مشاريع جديدة في مجالات الهندسة والتصميم، والتكنولوجيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي الصناعي، والصيانة المتطورة، والطيران المستدام، معتبرا أن صناعة الطيران تمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني لما توفره من فرص تشغيل ونقل للتكنولوجيا وتعزيز للقدرة التنافسية.

وشهدت الدورة الخامسة للقاءات تونس لصناعة الطائرات مشاركة أكثر من 85 عارضا، مقابل نحو 50 عارضا خلال الدورة السابقة، إلى جانب حضور كبار الفاعلين في قطاع الطيران العالمي، من بينهم ممثلون عن شركتي بوينغ الأمريكية وإمبراير البرازيلية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332541

babnet

كل الأخبار...

19:15 - طقس... تكون سماء آخر نهار الثلاثاء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة على ولايتي القصرين وقفصة
19:08 - منتخب مصر يودع كأس العالم بالهزيمة أمام الأرجنتين 3-2 في مباراة بطولية..
18:52 - بطولة ويمبلدون للتنس:غوف تهزم بيغولا وتصعد إلى نصف نهائي للمرة الأولى
18:50 - تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فاكوندو تيلو لإدارة مباراة المغرب وفرنسا
18:45 - مستقبل المرسى يضم فارس المسكيني ويتوصل الى اتفاق رسمي مع اسامة البحري (نائب الرئيس)
18:45 - الاستثمارات الأجنبية المباشرة: تونس تستعيد جاذبيتها مدفوعة في ذلك بالصناعات المعملية بحسب التقرير السنوي للمركزي التونسي
18:29 - وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان الاربعاء على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية
18:20 - صناعة مكوّنات الطائرات: الشركة التركية أكسا كومبوزيت من مجموعة أكّوك تستقر في تونس قريبا
18:13 - التمديد في الاحتفاظ بعناصر شبكة دولية للمخدرات بعد حجز أكثر من 100 كلغ من "الزطلة" ومليون د
17:45 - تقرير البنك المركزي: نفقات دراسة التونسيين بالخارج ترتفع إلى 658 مليون دينار في 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Arg - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Swi - Col | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 07 جويلية 2026 | 22 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:43
16:16
12:31
05:07
03:17
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet35°
32° Babnet
الــرياح:
4.32 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
36°-23
39°-25
40°-26
44°-27
  • Avoirs en devises 24821,1
  • (07/07)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37700 DT
  • (07/07)
  • 1 $ = 2,95318 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/07)     1229,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/07)   29284 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>