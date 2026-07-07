JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:21 Tunis

البنك المركزي التونسي يطلق طلب عروض دولي لإرساء منظومة تركيز بيانات القروض

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/617ce634b3b4e9.06957068_ognlmkhpjqfie.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 15:14 قراءة: 1 د, 51 ث
      
أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق طلب عروض دولي، يتعلق بـ "توفير وإرساء منظومة لتركيز بيانات القروض بالبنك المركزي التونسي"، وفقاً لما ورد في الإعلان الرسمي المنشور على موقع البنك، مؤخرا.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود البنك المركزي التونسي لضمان الاستقرار المالي، من خلال تحسين آليات متابعة المخاطر الاحترازية الكلية والجزئية.


وتهدف المنظومة الجديدة المزمع تركيزها إلى توسيع نطاق ومضمون المعلومات الخاصة بالائتمان، عبر تجميع بيانات تفصيلية ودقيقة تتعلق بعقود القروض والمعطيات المالية والمعلومات المحاسبية.


وأشارت مؤسسة الإصدار في بلاغهاـ إلى أنه بإمكان المؤسسات والشركات المهتمة بطلب العروض سحب كرّاس الشّروط مجاناً من المقر الاجتماعي للبنك عبر الاتصال بـالإدارة العامة للمشتريات: 25 شارع الهادي نويرة - تونس العاصمة او البريد الإلكتروني او إرسال طلب عبر العنوان المعني
⁠boc@bct.gov.tn⁠

وبخصوص طريقة تقديم الملفات، شدّد البنك المركزي على ضرورة إرسال العروض في ظروف مغلقة ومجهولة الهوية بالكامل (لا تحمل اسم العارض أو شعاره التجاري)، مع وجوب التنصيص على العبارة التالية على المغلف الخارجي:

A NE PAS OUVRIR - Appel d'Offres International n°2026/01"


كما يشترط تقديم جملة من الوثائق الإدارية والقانونية المبينة في الإعلان، وفي مقدمتها ضمان بنكي مؤقت بقيمة 50 ألف دينار تونسي (أو ما يعادله بالعملة الأجنبية بالنسبة للشركات غير المقيمة)، بالإضافة إلى تصريح على الشرف بعدم الإفلاس وشهادة جبائية سارية المفعول ومستخرج من السجل الوطني للمؤسسات.

وأفادت مؤسسة الاصدار ان مكونات الملف الإداري للراغبين في المشاركة في طلب العروض الدولي في حالة المجمّعات يجب تقديم عقد مجمع تضامني مع تعيين رئيس المجمع على أن يكون العقد مؤرخاً وموقعاً ومختوماً من قبل كل عضو، وفقاً للملحق رقم 2 من كرّاس الشروط.

وبخصوص كراس الشروط، فيجب تقديمه كاملاً (بما يشمل: كرّاس الشروط الإدارية العامة، كرّاس المواصفات الفنية، كرّاس الشروط الفنية الخاصة، ومشروع عقد الخدمات) مؤرخاً ومؤشراً على كل صفحة، وموقعاً في نهايته مع كتابة عبارة "قرئ وصودق عليه".

وبالنسبة إلى التصريح على الشرف يجب أن يكون موقعاً ومستوفى الشروط ليثبت أنّ العارض ليس في حالة إفلاس أو تسوية قضائية، وفقاً للملحق رقم 3 من كرّاس الشروط.

وفي ما يهم الشروط الخاصة بالشركات الأجنبية (غير المقيمة) في تونس فانه يتوجب عليها تقديم النسخة الأصلية من شهادة عدم إفلاس أو عدم خضوع للتسوية القضائية (أو أي وثيقة تعادلها صادرة عن بلد المنشأ) ويجب أن تكون هذه الوثائق مصحوبة -عند الاقتضاء - بترجمة رسمية إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية معتمدة من قبل مترجم محلّف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332538

babnet

كل الأخبار...

19:15 - طقس... تكون سماء آخر نهار الثلاثاء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة على ولايتي القصرين وقفصة
19:08 - منتخب مصر يودع كأس العالم بالهزيمة أمام الأرجنتين 3-2 في مباراة بطولية..
18:52 - بطولة ويمبلدون للتنس:غوف تهزم بيغولا وتصعد إلى نصف نهائي للمرة الأولى
18:50 - تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فاكوندو تيلو لإدارة مباراة المغرب وفرنسا
18:45 - مستقبل المرسى يضم فارس المسكيني ويتوصل الى اتفاق رسمي مع اسامة البحري (نائب الرئيس)
18:45 - الاستثمارات الأجنبية المباشرة: تونس تستعيد جاذبيتها مدفوعة في ذلك بالصناعات المعملية بحسب التقرير السنوي للمركزي التونسي
18:29 - وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان الاربعاء على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية
18:20 - صناعة مكوّنات الطائرات: الشركة التركية أكسا كومبوزيت من مجموعة أكّوك تستقر في تونس قريبا
18:13 - التمديد في الاحتفاظ بعناصر شبكة دولية للمخدرات بعد حجز أكثر من 100 كلغ من "الزطلة" ومليون د
17:45 - تقرير البنك المركزي: نفقات دراسة التونسيين بالخارج ترتفع إلى 658 مليون دينار في 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Arg - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Swi - Col | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 07 جويلية 2026 | 22 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:43
16:16
12:31
05:07
03:17
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet35°
32° Babnet
الــرياح:
4.32 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
36°-23
39°-25
40°-26
44°-27
  • Avoirs en devises 24821,1
  • (07/07)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37700 DT
  • (07/07)
  • 1 $ = 2,95318 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/07)     1229,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/07)   29284 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>