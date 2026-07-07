تقرير البنك المركزي: نفقات دراسة التونسيين بالخارج ترتفع إلى 658 مليون دينار في 2025
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنسبة تقارب 30 بالمائة خلال سنة 2025، لتبلغ 658 مليون دينار، مقابل 507,3 مليون دينار سنة 2024.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع، إلى جانب زيادة نفقات الحج والعمرة، ساهم في ارتفاع إجمالي نفقات الأسفار لأغراض شخصية إلى نحو 2,993 مليار دينار خلال سنة 2025، مقابل 2,779 مليار دينار في السنة السابقة.
ويتابع أكثر من 30 ألف طالب تونسي دراستهم بالخارج، وتبقى فرنسا الوجهة الأولى لهم، تليها ألمانيا التي استقبلت خلال سنة 2024 حوالي 7 آلاف طالب تونسي.
وسجل ميزان الخدمات التعليمية عجزا بقيمة 494,7 مليون دينار خلال سنة 2025، مقارنة بـ327,1 مليون دينار في سنة 2024، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين مداخيل ونفقات التعليم بالخارج.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي أصدر يوم 5 سبتمبر 2025 المنشور عدد 10 لسنة 2025، والذي تضمن مراجعة شروط وإجراءات التحويلات المالية الخاصة بالدراسة والتربصات الأكاديمية خارج تونس، مع الترفيع في المنحة الشهرية للطلبة من 3000 إلى 4000 دينار، ومنحة الاستقرار من 4000 إلى 6000 دينار، إلى جانب توسيع نطاق الانتفاع بهذه التحويلات ليشمل التربصات الأكاديمية بالخارج.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اطلع، خلال استقباله أمس الاثنين لمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، على التقرير السنوي للبنك المركزي، مؤكدا أهمية أن تنعكس المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف جهات البلاد.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع، إلى جانب زيادة نفقات الحج والعمرة، ساهم في ارتفاع إجمالي نفقات الأسفار لأغراض شخصية إلى نحو 2,993 مليار دينار خلال سنة 2025، مقابل 2,779 مليار دينار في السنة السابقة.
ويتابع أكثر من 30 ألف طالب تونسي دراستهم بالخارج، وتبقى فرنسا الوجهة الأولى لهم، تليها ألمانيا التي استقبلت خلال سنة 2024 حوالي 7 آلاف طالب تونسي.
وسجل ميزان الخدمات التعليمية عجزا بقيمة 494,7 مليون دينار خلال سنة 2025، مقارنة بـ327,1 مليون دينار في سنة 2024، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين مداخيل ونفقات التعليم بالخارج.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي أصدر يوم 5 سبتمبر 2025 المنشور عدد 10 لسنة 2025، والذي تضمن مراجعة شروط وإجراءات التحويلات المالية الخاصة بالدراسة والتربصات الأكاديمية خارج تونس، مع الترفيع في المنحة الشهرية للطلبة من 3000 إلى 4000 دينار، ومنحة الاستقرار من 4000 إلى 6000 دينار، إلى جانب توسيع نطاق الانتفاع بهذه التحويلات ليشمل التربصات الأكاديمية بالخارج.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اطلع، خلال استقباله أمس الاثنين لمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، على التقرير السنوي للبنك المركزي، مؤكدا أهمية أن تنعكس المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف جهات البلاد.
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