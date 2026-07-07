تقرير البنك المركزي: نفقات دراسة التونسيين بالخارج ترتفع إلى 658 مليون دينار في 2025

كشفعن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطيةبنسبة تقاربخلال سنة 2025، لتبلغ، مقابلسنة 2024.وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع، إلى جانب زيادة نفقات، ساهم في ارتفاع إجماليإلى نحوخلال سنة 2025، مقابلفي السنة السابقة.ويتابع أكثر مندراستهم بالخارج، وتبقىالوجهة الأولى لهم، تليهاالتي استقبلت خلال سنة 2024 حواليوسجلعجزا بقيمةخلال سنة 2025، مقارنة بـفي سنة 2024، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين مداخيل ونفقات التعليم بالخارج.وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي أصدر يومالمنشور عدد، والذي تضمن مراجعة شروط وإجراءات التحويلات المالية الخاصة بالدراسة والتربصات الأكاديمية خارج تونس، مع الترفيع فيللطلبة من، ومنحةمن، إلى جانب توسيع نطاق الانتفاع بهذه التحويلات ليشملوكان رئيس الجمهوريةقد اطلع، خلال استقباله أمس الاثنين لمحافظ البنك المركزي، على التقرير السنوي للبنك المركزي، مؤكدا أهمية أن تنعكس المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف جهات البلاد.