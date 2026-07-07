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المستشفى الجامعي الحبيب ثامر يشرع في اعتماد المعرّف الصّحي الوطني

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Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 17:40 قراءة: 1 د, 8 ث
      
انطلق المستشفى الجامعي الحبيب ثامر بالعاصمة، صباح اليوم الثلاثاء، في اعتماد المعرّف الصّحي الوطني، في إطار تجربة نموذجية لتفعيل هذه الآلية التي تتيح رقمنة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين.

وأعلن مستشفى الحبيب ثامر، في بلاغ له، عن نجاح اليوم الاول من هذه التجربة حيث بلغت نسبة التسجيل بواسطة رقم بطاقة التعريف الوطنية حوالي 50 بالمائة، معتبرا ان هذا المؤشر إيجابي ويعكس وعيا جماعيا لدى المواطنين بأهمية هذا المشروع اضافة الى انخراط العاملين في المستشفى في إنجاح هذه المبادرة.


وأشار إلى أنه تم قبل انطلاق عمليات التسجيل التعريف بهذه المنظومة وشرح خصوصياتها ومزاياها لفائدة المواطنين للحث على الإقبال على التسجيل بهذه المنصة والحصول على رقم صحي موحّد، يساعد على ربط المعطيات الطبية وتيسير متابعة المريض، وتسريع التكفل به.


وأثنى المستشفى على ما أبداه أعوان التسجيل بمختلف الشبابيك، بالعيادات الخارجية والإقامة وقسم الإستعجالي والمستشفى النهاري، من حرفية عالية ومسؤولية وإلتزام ساهمت في إنجاح هذه المرحلة، مؤكدا العزم على مواصلة الجهود لتعميم إعتماد المعرف الوطني للصحة في جميع عمليات التسجيل مع نهاية الأسبوع.

يشار إلى أن وزير الصحة مصطفى الفرجاني، كان أعلن في جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 22 جوان المنقضي، أن كل مواطن تونسي سيحصل، قبل موفى السنة الجارية، على معرّف صحي وطني موحّد، مؤكدا إسناد أكثر من 15 آلاف معرّف صحي حتى الآن، بما يمهّد لإرساء منظومة رقمية موحدة تتيح تجميع المعطيات الصحية للمواطنين وتسهيل مسار العلاج والتكفل بالمرضى بمختلف المؤسسات الصحية.

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