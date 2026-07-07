الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي أولوية وطنية

أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، اليوم الثلاثاء 7 جويلية، رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية.وأكدت الجمعية أن النتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس، وفق تقديرها، اختلالات هيكلية تستوجب مراجعة أولويات الإصلاح، معتبرة أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحسين المخرجات التعليمية والحد من الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة.واستندت الرسالة إلى عدد من الدراسات والتجارب الدولية، مشيرة إلى أن إتقان التلميذ لمهارات القراءة والكتابة والحساب في المراحل الأولى يرفع بشكل كبير من فرص نجاحه في بقية مساره الدراسي، كما يحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا على المدى الطويل.ودعت الجمعية إلى إعادة توجيه السياسات التربوية نحو دعم المرحلة الابتدائية، ومراجعة أولويات التمويل والبرامج التربوية بما يضمن تكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التعليم العمومي، مؤكدة أن إصلاح هذه المرحلة يمثل مدخلا ضروريا لإنقاذ المنظومة التربوية واستعادة ثقة الأسر التونسية في المدرسة العمومية.وختمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على أن إصلاح التعليم يعد قضية ذات بعد وطني ترتبط بالتنمية والاستقرار الاجتماعي، داعية إلى اعتماد قرارات تستند إلى المعطيات العلمية والخبرات التربوية.