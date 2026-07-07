النادي الصفاقسي يتوصل الى اتفاق رسمي مع متوسط الميدان غيث الصغير ويصرف النضر عن المدرب الصربي ميتشو (الكاتب العام المساعد)

أكد الكاتب العام المساعد النادي الرياضي الصفاقسي مهدي الغريبي التوصل الى اتفاق رسمي مع متوسط الميدان غيث الصغير لتعزيز صفوف الفريق لمدة موسمين.وأضاف الغريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء أن الهيئة المديرة لنادي عاصمة الجنوب التي تم انتخابها نهاية الأسبوع الماضي برئاسة مهدي الفريخة شرعت في الإعداد للموسم القادم من خلال إتمام الاتفاق مع اللاعب الصغير ليكون الانتداب الثاني للفريق خلال هذا الميركاتو الصيفي بعد مؤمن الرحماني في انتظار الإعلان عن صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.وبخصوص المدرب الجديد للنادي، افاد الكاتب العام المساعد انه تم رسميا صرف النظر عن المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) مؤكدا أن البحث متواصل عن خليفة محمد الكوكي الذي قاد الفريق خلال الموسم الماضي لإحراز المركز الثالث في سباق البطولة.جدير بالتذكير ان غيث الصغير (31 سنة) كان قد توج مع النادي الافريقي خلال الموسم المنقضي بلقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى، كما كانت له تجارب سابقة مع فريقه الام نادي حمام الانف واتحاد تطاوين فضلا عن تجربة احترافية في البطولة السعودية مع نادي الوشم.