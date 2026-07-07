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مدنين: بلدية جربة ميدون تتوج بالجائزة الوطنية لانظف البلديات لسنة 2025

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Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 14:37 قراءة: 1 د, 30 ث
      
تحصّلت بلدية جربة ميدون من ولاية مدنين، على جائزة انظف البلديات على المستوى الوطني لسنة 2025 تبعا لتقييم لجنة فنية ولاعمال لجنة ترتيب بتاريخ 23 جوان المنقضي، لياتي هذا التتويج اعترافا بمجهودات متواصلة وعمل جماعي دؤوب بذلته البلدية بكل اعوانها وتقاسمته مع الجمعيات والمتطوعين والمؤسسات الشبابية والسياحية والمواطنين، ما اعطى لعملها وتدخلاتها نجاعة وديمومة، وفق كاتب عام البلدية علي القديري .

واضاف القديري في تصريح لصحفية "وات" ان هذا التتويج ليس نقطة وصول بل سيكون حافزا ومسؤولية لمزيد مضاعفة الجهود والعمل للتقدم خطوات اكثر نحو تطوير اكبر لمنظومة النظافة والقضاء على النقاط السوداء وتعميم الفرز من المصدر والارتقاء بجودة الخدمات وبالمشهد الحضري وجمالية المدينة والشوارع وحتى تبقى ميدون اجمل ووجهة سياحية وبيئية نموذجية.

واكد ان هذه الجائزة جاءت ثمرة مجهودات اعوان لم يدخروا جهدا من اجل تقديم الاضافة الى مدينتهم والعمل بما توفر لديهم من امكانيات لوجستية لرفع النفايات التى تفوق 160 طنا كل يوم، خاصة مع تزايد عدد السكان بالمدن والشواطئ، مشيرا الى اجتهادهم اليومي وحسن التصرف في الامكانيات بين صيانة وتعهد مكّنتهم من تامين تدخّلاتهم وهو ما يؤكد ان نجاح العمل لا يقاس بدرجة توفر الامكانيات اللوجستية بل بعنصر بشري كفء وعلى درجة من الوعي والمسؤولية، وفق تعبيره.
ولفت الى عنصر نجاح اخر توفر في جربة ميدون وجعل المناخ ملائما للعمل وهو الانخراط الفاعل والمسؤول للمواطن ورغبته وحرصه على ان تكون مدينته نظيفة وجميلة وتجاوبه التلقائي مع اي مبادرة او تدخل تنفذه البلدية ميدانيا او تحسيسيا ليكون الى جانبها شريكا فاعلا ورافدا ومصدر دعم كبير لا يمل ولا يتعب، وهو ما جعل بلدية ميدون تجربة ممتعة بكل تعبها وقصة حب للمدينة وسعي متواصل لتكون الاجمل بين المدن، وفق قوله.
وقال ان البلدية ستبني على هذا التتويج الوطني في برامجها المقبلة لتحقيق الافضل وحتى لا تتراجع الى الوراء من منطلق مسؤوليته في الحفاظ على رصيدها من المكاسب والبناء عليها لتعزيزها وللتقدم في كل مجالات العمل البلدي ورفع كل التحديات.
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