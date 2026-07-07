السفارة الامريكية بتونس تفتح باب الترشح لمنح تصل الى 20 مليون دولار لدعم مشاريع تعزز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة ودعم الازدهار المشتركوأوضحت السفارة، في بلاغ نشرته أن الدعوة تستهدف مشاريع تعزز المبادلات التجارية عبر الأقطاب الاقتصادية الرئيسية وهي تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت.وبيّنت، أن مرحلة الترشح الحالية تقتصر على تقديم "بيان اهتمام" (Statement of Interest) يتراوح بين صفحة واحدة وثلاث صفحات دون الحاجة إلى تقديم مقترح مشروع كامل في هذه المرحلةويشمل باب الترشح المؤسسات غير الربحية والجامعات والشركات الهادفة للربح والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرة في العمل ضمن السياق المحليوتتراوح قيمة المنح المخصصة للمشاريع المقبولة بين 250 ألف دولار و20 مليون دولار أمريكي، فيما تمتد مدة تنفيذ المشاريع من 12 إلى 36 شهراوأشارت السفارة، إلى أن قبول ملفات الترشح سيكون بصفة متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر 2026، داعية الراغبين في المشاركة إلى تقديم بيان الاهتمام عبر منصة My Grants مع توجيه الاستفسارات إلى البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مع تضمين الرقم المرجعي