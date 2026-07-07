آمال المثلوثي وياسين بولعراس ونسرين يحيون حفلا في نيويورك يوم 10 جويلية

يشارك الفنانون التونسيون آمال المثلوثي، ونسرين وياسين بولعراس ضمن فعاليات "مهرجان حبيبي" يوم 10 جويلية 2026 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.ويمتد هذا الحدث الموسيقي على امتداد يوم واحد ويشارك فيه الفنانون التونسيون من السادسة مساء إلى العاشرة ليلا، ويقام الحفل على مسرح الهواء الطلق "لينا هورن باندشيل" الواقع في حديقة "بروسبكت بارك" في بروكلين بنيويورك بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للمؤسسة الثقافية "بريك آرتس ميديا"(BRIC Arts Media)ويلتئم هذا الحفل ضمن برمجة المهرجان الصيفي BRIC Celebrate Brooklyn وهو موعد فني سنوي يخصص للاحتفاء بموسيقى منطقة "سوانا" ("جنوب غرب آسيا" و"شمال إفريقيا") ونشرها، عبر تقديم برمجة تمزج بين فنانين مقيمين في الولايات المتحدة وآخرين ضيوف من خارجها.وشارك في تأسيس هذا الحدث عازف الساكسفون والمؤلف الموسيقي التونسي الفرنسي ياسين بولعراس الذي سيتحول إلى نيويورك، حيث يقيم، بعد أن قدم منذ أيام عمله الإبداعي "أصول" ضمن فعاليات مهرجان الجاز بطبرقة الذي عاد ليلتئم بعد غياب 6 سنوات.وعرض "أصول" هو عمل فني يأخذ الجمهور في رحلة موسيقية من ضفاف قرطاج نحو ميناء "نيو أورليانز" الأمريكي، مرورا بغرب إفريقيا حيث نشأت إيقاعات الجاز الأفرو أمريكية.وسيتولى بولعراس قيادة الأوركسترا في نيويورك وسترافقه في سهرة 10 جويلية عازفة التشيلو الفنانة التونسية نسرين .وخلال السهرة ذاتها، ستعتلي الفنانة آمال المثلوثي المسرح لتقدم مختارات من الموسيقى الإلكترونية لألبومها الموسيقي "MRA" امرأة)، الذي صدر في النصف الأول من سنة 2024. وقد صُمم هذا المشروع الفني برؤية نسائية من خلال التعاون مع فنانات من مختلف أنحاء العالم، وفي مقدمتهن بالخصوص المصورة الفوتوغرافية المحترفة الفنانة جانين كوهن التي وشحت صورتها غلاف الألبوم وهي صورة التقطت فيها العدسة الفنانة التونسية آمال المثلوثي وهي تتزين بتاج ذهبي ووشاح أحمر قرمزي.وتأتي هذه المشاركة للمثلوثي في إطار جولة عالمية ستقودها، بعد الولايات المتحدة إلى محطات فنية أخرى بكل من بلجيكا وفرنسا.ويمثل هذا الموعد الفني في نيويورك محطة هامة تساهم في الترويج للمشهد الموسيقي التونسي المعاصر على الساحة الدولية في وتتزامن مع انطلاق موسم المهرجانات الصيفية الكبرى في تونس.