كريستيانو رونالدو يؤجل حسم مستقبله الدولي بعد وداع مونديال 2026

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حسم مستقبله مع منتخب بلاده، مؤكدا أنه لن يتخذ أي قرار متسرع بشأن الاعتزال الدولي، وذلك عقب خروج البرتغال من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 في كرة القدم.وكان المنتخب البرتغالي قد ودّع المنافسة أمس الاثنين بعد خسارته أمام إسبانيا بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة، في مباراة شهدت نهاية مشوار رونالدو في كأس العالم، بعدما خاض النسخة السادسة في مسيرته.وقال رونالدو في تصريحات عقب اللقاء: "لقد خرجنا من المنافسة، لكن سيكون لدي الوقت الكافي للتفكير في ما هو قادم وقضاء بعض الوقت مع عائلتي قبل اتخاذ أي قرار. ضميري مرتاح لأنني قدمت كل ما أملك داخل الملعب. لقد حققت ثلاثة ألقاب مع منتخب بلادي، وقبل كريستيانو رونالدو لم يكن المنتخب قد توج بأي لقب، لذلك أشعر بالفخر بما أنجزته".وعن مواجهة إسبانيا، أوضح مهاجم النصر السعودي أن المباراة كانت متكافئة إلى حدّ كبير، قائلا: "كانت مقابلة يمكن أن تميل لأي طرف، لكن إسبانيا امتلكت الحظ وسجلت هدف الفوز في اللحظات الأخيرة. لقد قدم الفريقان مباراة قوية بشكل عام".وأبدى رونالدو حزنه لوداع المنافسة، لكنه شدد على رضاه عما قدمه قائلا: "من المؤلم الخروج بهذه الطريقة، لكنني بذلت قصارى جهدي، وأغادر البطولة وضميري مرتاح. هذه هي طبيعة اللعبة، أحيانا تفوز وأحيانا تخسر، والأهم أن تواصل المضي قدما".