مدينة سوسة تحتضن الدورة ال63 لمهرجان أوسو تحت شعار "أوسو... فن وتراث " من 12 الى 26 جويلية 2026

تحتضن مدينةفعاليات، الذي تنظمهبالتعاون مع، وذلك منوتقام هذه التظاهرة الثقافية والسياحية تحت شعار، في إطار المحافظة على أحد أعرق المهرجانات الصيفية في تونس، الذي يجمع بين الأبعاد الثقافية والتراثية والسياحية، ويستقطب سنويا آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها.ويهدف المهرجان إلى تثمين الموروث الثقافي والتراثي لمدينة سوسة، والمحافظة على استمرارية هذه التظاهرة العريقة، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وإتاحة فضاء للتبادل الثقافي.ويتضمن برنامج الدورة سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، حيث سيكون الافتتاح يومبشاطئبتنظيم، فيما ينتظميومبمشاركة عربات فنية وفرق موسيقية وفلكلورية، إلى جانب عروض تنشيطية تجوب الشوارع الرئيسية للمدينة، فضلا عن سهرات فنية وعروض شاطئية واحتفالات بمناسبةوأكدت الهيئة المنظمة أن الدورة الحالية تراهن على الارتقاء بجودة العروض وإبراز الهوية الثقافية لجهة سوسة، مع الحرص على إشراك الفنانين والحرفيين المحليين في تصميم وإنجاز العربات واللوحات الاستعراضية، بما يعكس خصوصية المهرجان ويعزز مكانته كأحد أبرز المواعيد الصيفية في تونس.ويعدمن أقدم الكرنفالات في إفريقيا والعالم العربي، إذ تعود جذوره إلى، وينتظم سنويا خلال شهر جويلية تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية، ليواصل ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المواعيد الثقافية والسياحية في البلاد.