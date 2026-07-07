مدينة سوسة تحتضن الدورة ال63 لمهرجان أوسو تحت شعار "أوسو... فن وتراث " من 12 الى 26 جويلية 2026
تحتضن مدينة سوسة فعاليات الدورة الثالثة والستين لمهرجان أوسّو، الذي تنظمه جمعية مهرجان أوسّو بالتعاون مع ولاية سوسة وبلدية سوسة، وذلك من 12 إلى 26 جويلية الجاري.
وتقام هذه التظاهرة الثقافية والسياحية تحت شعار "أوسّو... فن وتراث"، في إطار المحافظة على أحد أعرق المهرجانات الصيفية في تونس، الذي يجمع بين الأبعاد الثقافية والتراثية والسياحية، ويستقطب سنويا آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها.
ويهدف المهرجان إلى تثمين الموروث الثقافي والتراثي لمدينة سوسة، والمحافظة على استمرارية هذه التظاهرة العريقة، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وإتاحة فضاء للتبادل الثقافي.
ويتضمن برنامج الدورة سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، حيث سيكون الافتتاح يوم الأحد 12 جويلية بشاطئ بوجعفر بتنظيم يوم الألعاب الشاطئية، فيما ينتظم الكرنفال الاستعراضي يوم 24 جويلية بمشاركة عربات فنية وفرق موسيقية وفلكلورية، إلى جانب عروض تنشيطية تجوب الشوارع الرئيسية للمدينة، فضلا عن سهرات فنية وعروض شاطئية واحتفالات بمناسبة عيد الجمهورية.
وأكدت الهيئة المنظمة أن الدورة الحالية تراهن على الارتقاء بجودة العروض وإبراز الهوية الثقافية لجهة سوسة، مع الحرص على إشراك الفنانين والحرفيين المحليين في تصميم وإنجاز العربات واللوحات الاستعراضية، بما يعكس خصوصية المهرجان ويعزز مكانته كأحد أبرز المواعيد الصيفية في تونس.
ويعد مهرجان أوسّو من أقدم الكرنفالات في إفريقيا والعالم العربي، إذ تعود جذوره إلى العهد الفينيقي، وينتظم سنويا خلال شهر جويلية تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية، ليواصل ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المواعيد الثقافية والسياحية في البلاد.
وتقام هذه التظاهرة الثقافية والسياحية تحت شعار "أوسّو... فن وتراث"، في إطار المحافظة على أحد أعرق المهرجانات الصيفية في تونس، الذي يجمع بين الأبعاد الثقافية والتراثية والسياحية، ويستقطب سنويا آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها.
ويهدف المهرجان إلى تثمين الموروث الثقافي والتراثي لمدينة سوسة، والمحافظة على استمرارية هذه التظاهرة العريقة، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وإتاحة فضاء للتبادل الثقافي.
ويتضمن برنامج الدورة سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، حيث سيكون الافتتاح يوم الأحد 12 جويلية بشاطئ بوجعفر بتنظيم يوم الألعاب الشاطئية، فيما ينتظم الكرنفال الاستعراضي يوم 24 جويلية بمشاركة عربات فنية وفرق موسيقية وفلكلورية، إلى جانب عروض تنشيطية تجوب الشوارع الرئيسية للمدينة، فضلا عن سهرات فنية وعروض شاطئية واحتفالات بمناسبة عيد الجمهورية.
وأكدت الهيئة المنظمة أن الدورة الحالية تراهن على الارتقاء بجودة العروض وإبراز الهوية الثقافية لجهة سوسة، مع الحرص على إشراك الفنانين والحرفيين المحليين في تصميم وإنجاز العربات واللوحات الاستعراضية، بما يعكس خصوصية المهرجان ويعزز مكانته كأحد أبرز المواعيد الصيفية في تونس.
ويعد مهرجان أوسّو من أقدم الكرنفالات في إفريقيا والعالم العربي، إذ تعود جذوره إلى العهد الفينيقي، وينتظم سنويا خلال شهر جويلية تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية، ليواصل ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المواعيد الثقافية والسياحية في البلاد.
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