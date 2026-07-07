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بلدية تونس: تسجيل 16 مخالفة صحية و6 محاضر إدارية في شأن المخالفين بضفاف البحيرة وأحوازها وحملات تنظيف بدائرة الكبارية

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Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 10:27 قراءة: 1 د, 3 ث
      
واصلت بلدية تونس، أمس الاثنين، بالتنسيق مع مصالح إدارة الشرطة البلدية، تدخلاتها الميدانية اليومية بالدائرة البلدية الخضراء وشملت ضفاف البحيرة وأحوازها والمركز العمراني الشمالي، وذلك في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات والسهر على احترام الشروط الصحية داخل المحلات المفتوحة للعموم.

وأسفرت التدخلات عن تحرير 16 مخالفة صحية و6 محاضر إدارية في شأن المخالفين، وذلك في إطار تطبيق التراتيب الجاري بها العمل والحفاظ على النظام العام والصحة العامة، كما تم حجز 280 كرسياً و85 طاولة وثلاجة واحدة إلى جانب حجز وإتلاف 70 كلغ من العجين غير الصالح للاستهلاك، وفق بلاغ لمصالح الإعلام ببلدية تونس، نشرته اليوم الثلاثاء.

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ونظمت بلدية تونس، أمس الاثنين، تدخلات ميدانية موسعة بالدائرة البلدية الكبارية، في إطار العناية بالنظافة وحماية المحيط والحد من مظاهر الإلقاء العشوائي للفضلات ومخلفات الأتربة والبناء، بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس وبحضور معتمد المنطقة وأعضاء المجالس المحلية والمصالح البلدية المعنية.


وشاركت في هذه التدخلات عدة هياكل من بينها مصالح وزارة التجهيز والديوان الوطني للتطهير والوكالة البلدية للخدمات البيئية .

وقد تمثلت الأشغال في رفع الأتربة والمخلفات الملقاة عشوائياً، وجرف وتنظيف الأراضي البيضاء بكل من منطقة الوردية 4، وابن سينا، والمروج 2.

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