الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال تفتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات وأعوان تنفيذ

أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال الخاضعة لإشراف وزارة التجهيز والإسكان، عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب خمسة (05) أعوان وإطارات في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي ببنزرت أو بأحد فروعها في ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة.وتشمل الخطط المعروضة للتناظر، وفقا للبلاغ الصادر عن الشركة، متصرفا أول في التدقيق الداخلي (خطط إطارات) وفنيين ساميين اثنين في مجالات المحاسبة/المالية والهندسة المدنية (خطط تسيير)، بالإضافة إلى سائق وموزع بريد (خطط تنفيذ).وأوضحت الشركة أن فترة تقديم الترشحات الإلكترونية تنطلق ابتداءً من اليوم الاثنين 06 جويلية 2026، وتمتد إلى غاية يوم الاثنين 27 جويلية 2026 كآخر أجل لتلقي المطالب.ويتعين على الراغبين في المشاركة التسجيل حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرات عبر الرابط: ⁠httpss://snitnord.com/concours⁠.وتم تحديد السن الأقصى للترشح بـ 40 سنة بالنسبة لخطة متصرف أول وفني سامي، بينما حدد السن بين 24 و35 سنة لخطتي سائق وموزع بريد في غرة جانفي 2025.وأشار البلاغ إلى إمكانية الاستفادة من أحكام التنفيل العمري في صورة تجاوز السن القصوى شريطة الاستظهار بشهادة تثبت التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل أو إثبات إنجاز خدمات مدنية فعلية بالقطاع العمومي.وتمر المناظرة بمرحلتين أساسيتين، تقتصر الأولى على الفرز الإلكتروني بناء على معايير ومقاييس احتساب النقاط المؤتمتة (معدلات البكالوريا وسنة التخرج) تليها مرحلة ثانية يتم فيها دعوة المترشحين المقبولين أوليا (في حدود 15 مترشحاً الأوائل المرتبين تفاضليا في كل اختصاص) لتقديم ملفاتهم الورقية لإجراء الاختبارات الكتابية أو الشفاهية أو التطبيقية المقررة.وشددت الشركة في بلاغها على إقصاء كل ملف يحتوي على معطيات غير متطابقة مع البيانات الورقية أو يتضمن وثائق منقوصة أو يرد بعد الآجال المحددة، مشيرة إلى أن كل مترشح يتحصل على مجموع نقاط فرز أقل من 50 من 100 يعتبر مقصى تلقائياً من المناظرة.رصد