وزارة الداخلية تفتح مناظرة خارجية لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي (إناث وذكور) بسلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ نشرته، أن الترشح مفتوح للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أوشهادة تكوين منظرة بهذا المستوى، شريطة أن يكون المترشح تونسي الجنسية، وأن يتراوح عمره بين 20 و24 سنة بتاريخ غرة جانفي 2026، مع إمكانية التمتع باستثناءات في السن وفق التشريع الجاري به العمل.كما اشترطت، أن يكون المترشح لائقا صحيا ونفسيا وقادرا على مباشرة العمل ليلا ونهارا بكامل تراب الجمهورية، وألا يقل طول القامة عن 1.70 متر بالنسبة للذكور و1.65 متر بالنسبة للإناث، وأن لا تقل جملة حدة البصر عن 15/20 للعينين قبل إصلاح النظر.ودعت الوزارة، الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتدابات خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 26 جويلية 2026، على أن يتم إرسال ملفات الترشح كاملة بواسطة البريد مضمون الوصول إلى إدارة الانتدابات، في أجل أقصاه 27 جويلية 2026، مع التنصيص على عبارة “ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي” على الظرف الخارجي.وأفادت بأن المناظرة تجرى على ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في اختبارات كتابية يوم 4 أكتوبر 2026 بمراكز اختبار جهوية، وتشمل تحرير موضوع في الثقافة العامة والإجابة عن أسئلة متعددة الاختيارات (QCM).أما المرحلة الثانية، فتشمل فحوصات طبية واختبارات رياضية للمقبولين طبيا، واختبارا تقنيا نفسيا، إلى جانب التثبت من السوابق العدلية وإجراء اختبار شفاهي للناجحين. وتخصص المرحلة الثالثة لإجراء فحوصات طبية تكميلية واختبار تقني نفسي معمق.وأضافت الوزارة، أن إعلام المترشحين المقبولين لاجتياز مختلف مراحل المناظرة سيتم عبر إرساليات قصيرة (SMS) لاستخراج الاستدعاءات من موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية.وأكدت أن الملفات غير المستوفية للشروط أو الواردة خارج الآجال المحددة لن تُقبل، وأن ختم البريد يُعتمد لإثبات تاريخ الإرسال، كما لا تُقبل أي وثائق تكميلية بعد غلق باب الترشحات.