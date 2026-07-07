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سوسة: تقدم اشغال عديد مشاريع البنية التحتية ،واستحثاث نسق إنجازها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 06:42 قراءة: 0 د, 49 ث
      
في إطار المتابعة الميدانية لمشاريع البنية التحتية واستحثاث نسق إنجازها، أدى والي سوسة ،سفيان التنفوري صباح يوم الإثنين زيارة ميدانية لعدد من المشاريع بالجهة
وتمت متابعة كل من أشغال تدعيم الطريق الجهوية 48 على طول 3 كلم بالقلعة الكبرى بنسبة إنجاز حوالي 60بالمائة ، وتدعيم الطريق الوطنية 1 على مستوى البرجين على طول 3 كلم بنسبة إنجاز 100بالمائة تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيزوالإسكان بسوسة
وتمت ايضا، معاينة أشغال تبليط جزء من الوادي الكبير القلعة الكبرى و وضع قنوات بالوادي بالمدخل الجنوبي لسيدي بوعلي بنسبة تقدم جملية تناهز 40 بالمائة تحت إشراف إدارة المياه العمرانية

كما تعلقت الأشغال بإنجاز مسلك أولاد سلطان سيدي بوعلي ضمن البرنامج الجهوي للتنمية في إطار فك العزلة على طول 1٫2 كلم ،حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 10 بالمائة ،وأشغال مسلك الشيحية بالكنايس ضمن برنامج تدعيم المسالك الريفية، بنسبة إنجاز 100بالمائة تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة على طول 4٫3 كلم
و أكد والي الجهة على ضرورة الحرص على متابعة تنفيذ مختلف المشاريع في أفضل الآجال التعاقدية وبالمواصفات والجودة المطلوبة
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