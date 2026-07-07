كاس العالم 2026:مارتينيز يرحل عن تدريب البرتغال بعد الخروج من المونديال أمام إسبانيا
قال روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال إنه سيترك منصبه بعد خسارة المنتخب 1-صفر أمام إسبانيا اليوم الاثنين في دور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم، واصفا هذه الهزيمة بأنها نهاية حقبة للمنتخب البرتغالي.
وقال مارتينيز إن عقده انتهى اليوم الاثنين، وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.
وأضاف الإسباني أنه جاء إلى البرتغال بهدف الفوز بكأس العالم، ولا يرى أي جدوى من الاستمرار بعد فشله في تحقيق هذا الهدف.
ويعني خروج البرتغال من المونديال أنه من المتوقع أن يعلن النجم كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة طويلة مع المنتخب.
وأشاد مارتينيز برونالدو البالغ من العمر 41 عاما باعتباره قائدا مثاليا، وشكره على مساهمته في خدمة البرتغال، مع تجنبه الإدلاء بمزيد من التعليقات حول مستقبل اللاعب.
وقال مارتينيز إن عقده انتهى اليوم الاثنين، وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.
وأضاف الإسباني أنه جاء إلى البرتغال بهدف الفوز بكأس العالم، ولا يرى أي جدوى من الاستمرار بعد فشله في تحقيق هذا الهدف.
ويعني خروج البرتغال من المونديال أنه من المتوقع أن يعلن النجم كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة طويلة مع المنتخب.
وأشاد مارتينيز برونالدو البالغ من العمر 41 عاما باعتباره قائدا مثاليا، وشكره على مساهمته في خدمة البرتغال، مع تجنبه الإدلاء بمزيد من التعليقات حول مستقبل اللاعب.
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