كاس العالم 2026:مارتينيز يرحل عن تدريب البرتغال بعد الخروج من المونديال أمام إسبانيا

قال روبرتو مارتينيز ​مدرب البرتغال إنه ‌سيترك ‌منصبه بعد ‌خسارة المنتخب 1-صفر أمام إسبانيا اليوم الاثنين في ⁠دور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم، ​واصفا هذه الهزيمة بأنها نهاية ⁠حقبة للمنتخب البرتغالي.وقال مارتينيز إن عقده انتهى ⁠اليوم الاثنين، وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.وأضاف الإسباني أنه جاء ​إلى البرتغال بهدف الفوز بكأس العالم، ولا يرى أي ‌جدوى من الاستمرار بعد فشله في تحقيق هذا ⁠الهدف.ويعني ‌خروج البرتغال من المونديال أنه من المتوقع أن يعلن النجم كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة طويلة مع المنتخب.وأشاد مارتينيز برونالدو ⁠البالغ من العمر 41 عاما باعتباره قائدا مثاليا، ‌وشكره على مساهمته في خدمة البرتغال، مع تجنبه الإدلاء ‌بمزيد ⁠من التعليقات حول مستقبل اللاعب.