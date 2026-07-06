إسبانيا تقصي البرتغال بهدف قاتل وتبلغ ربع نهائي مونديال 2026

حجز المنتخب الإسباني مقعده في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا قاتلًا على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وظلت المواجهة متكافئة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجحفي تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، مانحًا "الماتادور" بطاقة العبور إلى الدور المقبل، ومبددًا في المقابل حلمبمواصلة المشوار في البطولة.وسيواجه المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي تجمعكما عزز المنتخب الإسباني تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة أمام البرتغال، محققًا انتصاره، مقابلفقط للمنتخب البرتغالي، فيما انتهتبينهما بالتعادل.وكرر "لاروخا" أيضًا سيناريو مونديال، عندما أقصى البرتغال من الدور ثمن النهائي بالنتيجة ذاتها، قبل أن يواصل مشواره آنذاك ويتوج بأول لقب عالمي في تاريخه.وتواصل إسبانيا، المتوجة بلقب، تأكيد مكانتها كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب مونديال 2026، بعد أداء قوي وحسم متأخر في واحدة من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي.