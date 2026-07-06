إسبانيا تقصي البرتغال بهدف قاتل وتبلغ ربع نهائي مونديال 2026
حجز المنتخب الإسباني مقعده في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا قاتلًا على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وظلت المواجهة متكافئة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح ميكيل ميرينو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، مانحًا "الماتادور" بطاقة العبور إلى الدور المقبل، ومبددًا في المقابل حلم كريستيانو رونالدو بمواصلة المشوار في البطولة.
وسيواجه المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي تجمع بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما عزز المنتخب الإسباني تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة أمام البرتغال، محققًا انتصاره التاسع عشر، مقابل 7 انتصارات فقط للمنتخب البرتغالي، فيما انتهت 16 مباراة بينهما بالتعادل.
وكرر "لاروخا" أيضًا سيناريو مونديال 2010، عندما أقصى البرتغال من الدور ثمن النهائي بالنتيجة ذاتها (1-0)، قبل أن يواصل مشواره آنذاك ويتوج بأول لقب عالمي في تاريخه.
وتواصل إسبانيا، المتوجة بلقب كأس أوروبا 2024، تأكيد مكانتها كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب مونديال 2026، بعد أداء قوي وحسم متأخر في واحدة من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي.
وظلت المواجهة متكافئة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح ميكيل ميرينو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، مانحًا "الماتادور" بطاقة العبور إلى الدور المقبل، ومبددًا في المقابل حلم كريستيانو رونالدو بمواصلة المشوار في البطولة.
وسيواجه المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي تجمع بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما عزز المنتخب الإسباني تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة أمام البرتغال، محققًا انتصاره التاسع عشر، مقابل 7 انتصارات فقط للمنتخب البرتغالي، فيما انتهت 16 مباراة بينهما بالتعادل.
وكرر "لاروخا" أيضًا سيناريو مونديال 2010، عندما أقصى البرتغال من الدور ثمن النهائي بالنتيجة ذاتها (1-0)، قبل أن يواصل مشواره آنذاك ويتوج بأول لقب عالمي في تاريخه.
وتواصل إسبانيا، المتوجة بلقب كأس أوروبا 2024، تأكيد مكانتها كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب مونديال 2026، بعد أداء قوي وحسم متأخر في واحدة من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي.
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