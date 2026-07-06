JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:15 Tunis

إسبانيا تقصي البرتغال بهدف قاتل وتبلغ ربع نهائي مونديال 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4c1c1d5bdfb5.58422917_mlfehjginqpko.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 22:15 قراءة: 0 د, 56 ث
      
حجز المنتخب الإسباني مقعده في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا قاتلًا على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وظلت المواجهة متكافئة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح ميكيل ميرينو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، مانحًا "الماتادور" بطاقة العبور إلى الدور المقبل، ومبددًا في المقابل حلم كريستيانو رونالدو بمواصلة المشوار في البطولة.


وسيواجه المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي تجمع بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.


كما عزز المنتخب الإسباني تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة أمام البرتغال، محققًا انتصاره التاسع عشر، مقابل 7 انتصارات فقط للمنتخب البرتغالي، فيما انتهت 16 مباراة بينهما بالتعادل.

وكرر "لاروخا" أيضًا سيناريو مونديال 2010، عندما أقصى البرتغال من الدور ثمن النهائي بالنتيجة ذاتها (1-0)، قبل أن يواصل مشواره آنذاك ويتوج بأول لقب عالمي في تاريخه.

وتواصل إسبانيا، المتوجة بلقب كأس أوروبا 2024، تأكيد مكانتها كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب مونديال 2026، بعد أداء قوي وحسم متأخر في واحدة من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332497

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Por - Spa | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Usa - Bel | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 جويلية 2026 | 21 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:44
16:16
12:31
05:06
03:16
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet34°
27° Babnet
الــرياح:
1.36 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
35°-25
36°-24
39°-24
40°-27
  • Avoirs en devises 24903,2
  • (06/07)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38000 DT
  • (06/07)
  • 1 $ = 2,94965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/07)     1161,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/07)   29295 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>