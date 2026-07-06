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بلدية تونس: حجز شاحنتين لمخالفة تراتيب إلقاء فواضل الأتربة والبناء

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Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 22:15 قراءة: 0 د, 25 ث
      
نظّمت بلدية تونس مساء يوم الاثنين، تدخّلات ميدانية بالتنسيق مع مصالح إدارة الشرطة البلدية بتونس استهدفت مراقبة أصحاب الشاحنات بمحيط سبخة السيجومي ومفترق الشهداء، وذلك في إطار الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي لفواضل الأتربة ومخلّفات البناء والأجنة.

وقد أسفرت التدخلات، وفق ما ورد عللا الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس، عن حجز شاحنتين تم تأمينهما بالمستودع البلدي إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق العقوبات الإدارية المستوجبة في حق المخالفين، حرصا على حماية البيئة والمحافظة على نظافة المحيط والتصدي لمختلف مظاهر الإخلال بالنظام العام والنظافة.

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