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كرة السلة - هيثم سعادة يواصل التجربة مع النادي الافريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4bec9d42b1c3.90664176_liknopmjefhgq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 19:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
يواصل هيثم سعادة الدفاع عن ألوان فريق كرة السلة للنادي الإفريقي إلى موفى جوان 2028، وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية للفريق اليوم الاثنين.
وكان النادي الإفريقي كشف قبل ذلك عن تجديد عقد اشرف القنوني إلى غاية موفى جوان 2028 وتعزيز صفوفه بعمرو بوعلاق لمدة موسمين فضلا عن تعاقده مع عمرعبادة الى موفى جوان 2029 ومحمد الطرهوني الى نهاية جوان 2028.
جدير بالتذكير ان النادي الافريقي قد توج خلال الموسم المنقضي بلقب كأس تونس. كما خاض مسابقة كأس الرابطة الافريقية.
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