كرة اليد - النادي الافريقي يضم حارس المرمى يوسف زيان

تعاقد النادي الإفريقي مع حارس مرمى كرة اليد يوسف زيان لمدة موسمين إلى غاية موفى جوان 2028 قادما من النجم الساحلي، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لفريق باب الجديد اليوم الاثنين.ونشط النادي الإفريقي بشكل مكثف خلال الميركاتو الصيفي الحالي ونجح في ضم مجموعة من اللاعبين بعقود لمدة موسمين هم الحارس الدولي ياسين بلقايد (26 سنة) من نادي ترومبلي الفرنسي والظهير الأيسر أحمد عبيد (28 سنة) من الروضة السعودي ولاعب الدائرة حسام العيادي (32 سنة) من نادي ساقية الزيت والجناح الأيمن عصام رزيق (37 سنة) من النجم الساحلي ومنسق اللعب أمين بن سالم (23 سنة) من إنجي الفرنسي والظهير الأيسر رسلان الكتل (23 سنة) والمنسق وجيه بوصبيع (27 سنة) من سبورتينغ المكنين.كما انتدب لاعب الدائرة رامي فرحات (21 سنة) لمدة ثلاث سنوات من مركز تكوين شومبيري الفرنسي والظهير الايسر حمزة الزواوي (30 سنة) لموسم واحد من أهلي بنغازي الليبي.وسيتولى تدريب النادي الإفريقي خلال الموسم القادم المدرب الالماني البوسني دراغان ماركوفيتش الذي تم التعاقد معه لموسم واحد.ويتطلع فريق "الأحمر والأبيض" إلى تجديد العهد مع الألقاب المحلية التي غابت عن خزائنه في السنوات الأخيرة، إذ يعود آخر تتويج بالبطولة إلى موسم 2021-2022 فيما كانت آخر كأس خلال موسم 2015-2016.