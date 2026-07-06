إنفانتينو ينفي تدخل ترامب في قضية بالوغون ويؤكد استقلالية لجان "فيفا"

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

كسر رئيس، صمته بشأن الجدل الذي رافق قرار رفع الإيقاف عن مهاجم المنتخب الأمريكي، نافيا أن يكون القرار قد اتخذ نتيجة تدخل من الرئيس الأمريكيوأكد إنفانتينو، في بيان رسمي، أن الهيئات القضائية التابعة لـ"فيفا" تتمتع باستقلالية كاملة، وتتخذ قراراتها وفقا للوائح والوقائع الخاصة بكل قضية، مشددا على أن استقلاليتها تمثل أحد الأسس الرئيسية لنزاهة ومصداقية كرة القدم.وقال:واعترف رئيس "فيفا" بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني تدخله في القرار، مضيفا:وأضاف أنه أبلغ ترامب خلال المكالمة بأن الملف يخضع لإجراءات قانونية أمام الهيئات القضائية المستقلة داخل "فيفا"، وأن القرار سيصدر عن الجهات المختصة وفقا للإجراءات المعمول بها، مؤكدا أن هذا هو الأسلوب الذي تعمل به المؤسسة.كما أشار إنفانتينو إلى أنه لا يتدخل في عمل اللجان القضائية، قائلا:واختتم رئيس الاتحاد الدولي بيانه بالتأكيد على أنوجاء بيان إنفانتينو بعد موجة واسعة من الجدل أعقبت قرار تعليق عقوبة إيقاف فولارين بالوغون، والذي سمح له بالمشاركة مع المنتخب الأمريكي في مواجهة بلجيكا ضمن الدور ثمن النهائي من، وسط انتقادات من الاتحاد البلجيكي وعدد من وسائل الإعلام والشخصيات الرياضية.