إنفانتينو ينفي تدخل ترامب في قضية بالوغون ويؤكد استقلالية لجان "فيفا"
كسر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، صمته بشأن الجدل الذي رافق قرار رفع الإيقاف عن مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، نافيا أن يكون القرار قد اتخذ نتيجة تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد إنفانتينو، في بيان رسمي، أن الهيئات القضائية التابعة لـ"فيفا" تتمتع باستقلالية كاملة، وتتخذ قراراتها وفقا للوائح والوقائع الخاصة بكل قضية، مشددا على أن استقلاليتها تمثل أحد الأسس الرئيسية لنزاهة ومصداقية كرة القدم.
وقال: "اطلعت على التعليقات العامة بشأن قرار لجنة الانضباط المستقلة التابعة للفيفا، وأود أن أؤكد مجددا مبدأ أساسيا في حوكمة الفيفا، وهو أن الهيئات القضائية تعمل بشكل مستقل وتطبق قانون الانضباط وتتخذ قراراتها استنادا إلى اللوائح والوقائع الخاصة بكل قضية."
واعترف رئيس "فيفا" بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني تدخله في القرار، مضيفا: "أنا أناقش بانتظام مع رئيس الولايات المتحدة أمورا تتعلق بكأس العالم، وفي هذه القضية تلقيت اتصالا من الرئيس دونالد ترامب، تماما كما أتلقى اتصالات من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وأطراف معنية بكرة القدم."
وأضاف أنه أبلغ ترامب خلال المكالمة بأن الملف يخضع لإجراءات قانونية أمام الهيئات القضائية المستقلة داخل "فيفا"، وأن القرار سيصدر عن الجهات المختصة وفقا للإجراءات المعمول بها، مؤكدا أن هذا هو الأسلوب الذي تعمل به المؤسسة.
كما أشار إنفانتينو إلى أنه لا يتدخل في عمل اللجان القضائية، قائلا: "أقرأ قرارات لجنة الانضباط عند صدورها. أحيانا أفاجأ بها، وأحيانا أوافق عليها، وأحيانا أخرى لا أوافق، لكن ما أفعله دائما هو احترام تلك القرارات واستقلالية الهيئات التي تصدرها."
واختتم رئيس الاتحاد الدولي بيانه بالتأكيد على أن "احترام المؤسسات المستقلة وسيادة القانون هو ما يحمي نزاهة مسابقاتنا ويحافظ على مصداقية الفيفا في جميع الأوقات."
وجاء بيان إنفانتينو بعد موجة واسعة من الجدل أعقبت قرار تعليق عقوبة إيقاف فولارين بالوغون، والذي سمح له بالمشاركة مع المنتخب الأمريكي في مواجهة بلجيكا ضمن الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، وسط انتقادات من الاتحاد البلجيكي وعدد من وسائل الإعلام والشخصيات الرياضية.
FIFA President Gianni Infantino:— FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026
“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.
“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf
وأكد إنفانتينو، في بيان رسمي، أن الهيئات القضائية التابعة لـ"فيفا" تتمتع باستقلالية كاملة، وتتخذ قراراتها وفقا للوائح والوقائع الخاصة بكل قضية، مشددا على أن استقلاليتها تمثل أحد الأسس الرئيسية لنزاهة ومصداقية كرة القدم.
وقال: "اطلعت على التعليقات العامة بشأن قرار لجنة الانضباط المستقلة التابعة للفيفا، وأود أن أؤكد مجددا مبدأ أساسيا في حوكمة الفيفا، وهو أن الهيئات القضائية تعمل بشكل مستقل وتطبق قانون الانضباط وتتخذ قراراتها استنادا إلى اللوائح والوقائع الخاصة بكل قضية."
واعترف رئيس "فيفا" بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني تدخله في القرار، مضيفا: "أنا أناقش بانتظام مع رئيس الولايات المتحدة أمورا تتعلق بكأس العالم، وفي هذه القضية تلقيت اتصالا من الرئيس دونالد ترامب، تماما كما أتلقى اتصالات من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وأطراف معنية بكرة القدم."
وأضاف أنه أبلغ ترامب خلال المكالمة بأن الملف يخضع لإجراءات قانونية أمام الهيئات القضائية المستقلة داخل "فيفا"، وأن القرار سيصدر عن الجهات المختصة وفقا للإجراءات المعمول بها، مؤكدا أن هذا هو الأسلوب الذي تعمل به المؤسسة.
كما أشار إنفانتينو إلى أنه لا يتدخل في عمل اللجان القضائية، قائلا: "أقرأ قرارات لجنة الانضباط عند صدورها. أحيانا أفاجأ بها، وأحيانا أوافق عليها، وأحيانا أخرى لا أوافق، لكن ما أفعله دائما هو احترام تلك القرارات واستقلالية الهيئات التي تصدرها."
واختتم رئيس الاتحاد الدولي بيانه بالتأكيد على أن "احترام المؤسسات المستقلة وسيادة القانون هو ما يحمي نزاهة مسابقاتنا ويحافظ على مصداقية الفيفا في جميع الأوقات."
وجاء بيان إنفانتينو بعد موجة واسعة من الجدل أعقبت قرار تعليق عقوبة إيقاف فولارين بالوغون، والذي سمح له بالمشاركة مع المنتخب الأمريكي في مواجهة بلجيكا ضمن الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، وسط انتقادات من الاتحاد البلجيكي وعدد من وسائل الإعلام والشخصيات الرياضية.
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